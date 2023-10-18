Шойгу допустил появление военных баз НАТО в Финляндии и Швеции
Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Он отметил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс создало дополнительный очаг напряжённости.
«В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — заявил Шойгу.
Ранее глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к Североатлантическому альянсу не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.