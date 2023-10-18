Шойгу допустил появление военных баз НАТО в Финляндии и Швеции

Военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс создало дополнительный очаг напряжённости. «В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — заявил Шойгу. Ранее глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к Североатлантическому альянсу не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.