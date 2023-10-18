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Шойгу допустил появление военных баз НАТО в Финляндии и Швеции

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Военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс создало дополнительный очаг напряжённости.

«В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — заявил Шойгу.

Ранее глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к Североатлантическому альянсу не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

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