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МО: Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие

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Глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к Североатлантическому альянсу не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.
МО: Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие
  • AFP
  • © Antti Hämäläinen / Lehtikuva

Об этом министр сказал в интервью газете Ilta-Sanomat.

«Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют», — подчеркнул Хяккянен.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.

Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.

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