МО: Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие
- AFP
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Об этом министр сказал в интервью газете Ilta-Sanomat.
«Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют», — подчеркнул Хяккянен.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.
Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.