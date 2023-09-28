МО: Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие

Глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к Североатлантическому альянсу не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

AFP

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Об этом министр сказал в интервью газете Ilta-Sanomat. «Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют», — подчеркнул Хяккянен. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно. Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.