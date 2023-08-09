Шойгу: угрозы военной безопасности России на западном направлении возросли кратно

Угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.

Так, после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами военного блока увеличилась почти в два раза.

По словам Шойгу, в Финляндии могут быть размещены новые воинские контингенты НАТО и ударные вооружения, способные на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России.

В Кремле отмечали готовность принять меры в случае вступления Швеции в НАТО.