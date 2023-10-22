Узнать больше

В Киеве заявили о скором начале обучения лётчиков ВСУ на боевых F-16

Короткая ссылка
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что скоро первая группа украинских лётчиков начнёт тренироваться на боевых истребителях F-16 с инструкторами.
В Киеве заявили о скором начале обучения лётчиков ВСУ на боевых F-16
  • Gettyimages.ru

«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажёрах, авиатренажёрах, полноценно воспроизводящих кабину самолёта, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором», — приводит РИА Новости слова Игната в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что это должно произойти в ближайшее время.

По его словам, пилоты ВСУ уже выполнили «домашнее задание» и находятся на этапе пересадки в боевой самолёт.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей F-16 американского производства из западных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить