В Киеве заявили о скором начале обучения лётчиков ВСУ на боевых F-16
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«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажёрах, авиатренажёрах, полноценно воспроизводящих кабину самолёта, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором», — приводит РИА Новости слова Игната в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что это должно произойти в ближайшее время.
По его словам, пилоты ВСУ уже выполнили «домашнее задание» и находятся на этапе пересадки в боевой самолёт.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей F-16 американского производства из западных стран.