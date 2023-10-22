В Киеве заявили о скором начале обучения лётчиков ВСУ на боевых F-16

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что скоро первая группа украинских лётчиков начнёт тренироваться на боевых истребителях F-16 с инструкторами.

«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажёрах, авиатренажёрах, полноценно воспроизводящих кабину самолёта, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором», — приводит РИА Новости слова Игната в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что это должно произойти в ближайшее время.

По его словам, пилоты ВСУ уже выполнили «домашнее задание» и находятся на этапе пересадки в боевой самолёт.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей F-16 американского производства из западных стран.