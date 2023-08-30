РАР: концерн Lockheed Martin открыл производство компонентов F-16 в Польше

Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin разместил на территории Польши производство компонентов для истребителей F-16.

Об этом рассказал агентству РАР директор завода Mielec Януш Закренцкий.

Недавно на предприятии прошла презентация первой изготовленной на заводе задней части фюзеляжа истребителя F-16.

«Это важный этап в производстве компонентов для истребителей F-16», — сказал он.

Директор подчеркнул, что на заводе будут производить до 80% конструкций фюзеляжа F-16. По его словам, этот план намерены реализовать до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолётов AH-64E Apache и других систем на сумму $12 млрд.