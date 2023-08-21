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Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолётов Apache на $12 млрд

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолётов AH-64E Apache и других систем на сумму $12 млрд, сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолётов Apache на $12 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © David Sainsbury

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, Варшава запрашивала разрешение на приобретение у Вашингтона 96 таких вертолётов, а также различных запчастей, систем и вооружений.

Конгресс уже получил уведомление об этом решении и теперь у него есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и её возможное блокирование.

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава хочет получить американское оружие для укрепления обороны на восточном фланге.

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