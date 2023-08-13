Узнать больше

Глава Минобороны Польши намерен оборонять Брестские ворота танками и вертолётами из США

Короткая ссылка
Польша намерена получить американское вооружение для укрепления обороны на восточном фланге, в частности, это нужно для «закрытия Брестских ворот» с помощью танков и вертолётов производства США. Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.
Глава Минобороны Польши намерен оборонять Брестские ворота танками и вертолётами из США
  • Gettyimages.ru

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолётов Apache», — сказал Блащак, слова которого приводит Интерфакс.

По его словам, Apache вместе с танками Abrams «сформируют заслон, который закроет Брестские ворота».

По оценкам Блащака, эта техника создаст «непреодолимую преграду».

Министр добавил, что вооружение на восточной границе включает в себя и южнокорейские танки K2 Black Panther, а также самолёты FA-50 и системы HIMARS.

Ранее Блащак сообщил, что польские вооружённые силы закупят 1 тыс. танков у Соединённых Штатов и Южной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить