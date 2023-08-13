Глава Минобороны Польши намерен оборонять Брестские ворота танками и вертолётами из США
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«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолётов Apache», — сказал Блащак, слова которого приводит Интерфакс.
По его словам, Apache вместе с танками Abrams «сформируют заслон, который закроет Брестские ворота».
По оценкам Блащака, эта техника создаст «непреодолимую преграду».
Министр добавил, что вооружение на восточной границе включает в себя и южнокорейские танки K2 Black Panther, а также самолёты FA-50 и системы HIMARS.
Ранее Блащак сообщил, что польские вооружённые силы закупят 1 тыс. танков у Соединённых Штатов и Южной Кореи.