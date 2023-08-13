Глава Минобороны Польши намерен оборонять Брестские ворота танками и вертолётами из США

Польша намерена получить американское вооружение для укрепления обороны на восточном фланге, в частности, это нужно для «закрытия Брестских ворот» с помощью танков и вертолётов производства США. Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолётов Apache», — сказал Блащак, слова которого приводит Интерфакс.

По его словам, Apache вместе с танками Abrams «сформируют заслон, который закроет Брестские ворота».

По оценкам Блащака, эта техника создаст «непреодолимую преграду».

Министр добавил, что вооружение на восточной границе включает в себя и южнокорейские танки K2 Black Panther, а также самолёты FA-50 и системы HIMARS.

Ранее Блащак сообщил, что польские вооружённые силы закупят 1 тыс. танков у Соединённых Штатов и Южной Кореи.