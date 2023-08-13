Блащак: польские военные закупят 1 тысячу танков у США и Южной Кореи
- Gettyimages.ru
- © arkadiuszkomski
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Министерство национальной обороны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2», — цитирует его Интерфакс.
Ранее Блащак заявил, что Варшава планирует закупить 22 вертолёта AW101 с целью замены постсоветской техники.