Блащак: польские военные закупят 1 тысячу танков у США и Южной Кореи

Польские вооружённые силы закупят 1 тыс. танков у Соединённых Штатов и Южной Кореи.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Министерство национальной обороны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Блащак заявил, что Варшава планирует закупить 22 вертолёта AW101 с целью замены постсоветской техники.