Узнать больше

Блащак: польские военные закупят 1 тысячу танков у США и Южной Кореи

Короткая ссылка
Польские вооружённые силы закупят 1 тыс. танков у Соединённых Штатов и Южной Кореи.
Блащак: польские военные закупят 1 тысячу танков у США и Южной Кореи
  • Gettyimages.ru
  • © arkadiuszkomski

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Министерство национальной обороны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Блащак заявил, что Варшава планирует закупить 22 вертолёта AW101 с целью замены постсоветской техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить