Власти Нидерландов направят F-16 в учебный центр в Румынии через две недели
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Об этом Рютте написал в соцсети X (бывший Twitter).
«Я смог проинформировать президента Зеленского, что F-16... прибудут в учебный центр в Румынии через две недели», — говорится в сообщении.
Он добавил, что курсы подготовки украинских лётчиков пилотированию на этих самолётах могут начаться в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.