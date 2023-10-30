Власти Нидерландов направят F-16 в учебный центр в Румынии через две недели

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что обещанные Нидерландами Украине истребители F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.

Об этом Рютте написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Я смог проинформировать президента Зеленского, что F-16... прибудут в учебный центр в Румынии через две недели», — говорится в сообщении.

Он добавил, что курсы подготовки украинских лётчиков пилотированию на этих самолётах могут начаться в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.