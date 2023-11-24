«Мы не можем его исключить»: почему в Евросоюзе готовятся к конфликту «высокой интенсивности»

Президент Чехии Петр Павел заявил, что армии ЕС готовятся к конфликту «высокой интенсивности». Он также указал, что Чехия и другие страны НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда напомнил, что его страна уже реализует программу модернизации и укрепления армии, чтобы «никто не посмел напасть» на неё и ни на одну из соседских стран. Эксперты полагают, что, говоря о конфликте в Европе, лидеры ряда стран подразумевают возможное противостояние с РФ. При этом, как констатируют аналитики, в настоящее время ЕС не располагает производственной базой для полномасштабной конфронтации с серьёзным противником.

Армии ЕС готовятся к конфликту «высокой интенсивности», заявил чешский президент Петр Павел на пресс-конференции по итогам президентского саммита стран «вишеградской группы» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Праге.

По словам Павела, и Чехия, и другие страны НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе.

«Из этого делается вывод, что нужно реально готовиться (к ответу. — RT) на эту угрозу. Все армии серьёзно воспринимают эту угрозу. Все армии готовятся к тому, что может произойти конфликт высокой интенсивности в Европе. После того, что происходит на Украине, мы не можем его исключить. Все страны воспринимают это совершенно серьёзно. Это отражается не только в размерах сумм, направляемых на цели обороны… Мы все в НАТО воспринимаем серьёзно (угрозу конфликта. — RT), но совершенно точно его не желаем», — приводит слова президента Чехии агентство ТАСС.

Павел также оценил выводы аналитического прогноза Германского совета по международным отношениям о том, что у Североатлантического альянса есть несколько лет на подготовку к конфликту с РФ. Чешский лидер не считает, что эти утверждения следует воспринимать как неизбежность.

«Эти анализы необходимо воспринимать как реалистичное предупреждение, а не то, что действительно должно произойти», — сказал он.

В то же время, с точки зрения Павела, Россия «должна быть привлечена к ответственности» из-за конфликта на Украине. По его словам, поддержка киевского режима является принципиально важным моментом для безопасности Евросоюза, а потому страны ЕС должны продолжать оказывать помощь Киеву.

Стоит отметить, Чехия с 1 июля председательствует в «вишеградской группе», в которой, несмотря на организацию общих саммитов, существуют противоречия, в том числе относительно военной поддержки Украины, от чего сейчас воздерживаются Словакия и Венгрия.

При этом Павел отверг мнение о принципиальных разногласиях внутри «вишеградской группы» по ситуации на Украине.

«В ходе наших переговоров у меня не возникло ощущения, что между нашими странами существуют диаметрально противоположные взгляды на (конфликт. — RT) на Украине… Совершенно естественно, что наши взгляды в деталях отличаются, но мы все сошлись во мнении, что в наших интересах было бы, чтобы Украина добилась успеха, а Россия — нет. Мы сошлись во мнении, что нужно продолжать поддерживать Украину всеми видами помощи», — заявил чешский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда

AP

© Miguel Angelo Pereira

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита« вишеградской группы» заявил, что страны объединения пришли к единому мнению, что Украина всё время нуждается в поддержке и что ей следует направить дополнительную помощь.

Кроме того, Дуда отметил, что Польша реализует программу модернизации армии, делая выводы из конфликта на Украине. Ранее Варшава подписала договоры на поставку вооружений из Соединённых Штатов и Южной Кореи, также польская сторона «систематически увеличивает численность армии», заявили в канцелярии президента республики.

«Мы вооружаемся для того, чтобы никто не посмел напасть на Польшу и ни на одну из соседских стран», — заявил Дуда во время встречи «вишеградской группы».

Впоследствии, комментируя слова чешского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с высказываниями, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Он обратил внимание, что на деле всё обстоит ровно наоборот.

«(Страны. — RT) ЕС участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам, — пояснил он. — Именно это представляет для нас угрозу».

«Нагнетают напряжённость»

С точки зрения аналитиков, под конфликтом высокой интенсивности в Европе, о подготовке к которому говорят Чехия и Польша, по всей видимости, подразумевается гипотетическая война с Россией.

«Но едва ли русофобские высказывания лидера Чехии сегодня могут кого-то удивить. Петр Павел долгое время был высокопоставленным чиновником в штабе НАТО, главная миссия которого заключается в военно-политическом сдерживании России. Оказавшись в президентском кресле, он остался верен стратегии альянса», — пояснил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил в интервью RT, что заявления о российской угрозе и подготовке армий стран Запада к некоему конфликту нацелены на «тотальную демонизацию РФ».

«Вполне возможно, что европейские лидеры просто нагнетают напряжённость в обществе, чтобы в дальнейшем принимать различные непопулярные решения. Эти антироссийские выпады звучат так громко именно сейчас, поскольку Брюссель, судя по всему, уже получил от США установку наращивать помощь киевскому режиму. А на это нужно больше денег и других ресурсов. Воинственная риторика, как правило, выступает прологом к реальным действиям. Соответственно, нельзя исключать коренных сдвигов в экономической и оборонной политике ЕС. Я не удивлюсь, если через год в Еврокомиссии примут решение о национализации ВПК, создании общеевропейского холдинга и переводе экономики на военные рельсы», — пояснил Камкин.

Однако, чтобы подготовиться к возможному конфликту, Западу придётся немало потрудиться, восстанавливая оружейные запасы, напомнил аналитик.

«Тем же европейским странам придётся долго восстанавливаться после массированных поставок Киеву, учитывая нынешние цены на энергоносители. Пока же европейский ВПК — это крайне аморфное образование, работающее неэффективно. Но уже наблюдается и увеличение военных расходов, и наращивание численности войск, что говорит о внешних попытках заставить европейцев милитаризироваться. По факту это будет означать окончательный коллапс экономики Европы», — отметил Камкин.

Польские военные

AFP

© Wojtek RADWANSKI

«На пределе возможностей»

Как констатирует американское издание Politico, уже сейчас необходимость отправки «огромного количества боеприпасов» на Украину ложится «тяжёлым бременем» на европейские арсеналы и производство снарядов — «заточенные под военные планы, не предусматривавшие масштабных артиллерийских боёв, характерных для боевых действий на Украине».

«Пока что блоку далеко до отметки в 1 млн снарядов, Украине передана лишь треть от целевого показателя», — отмечает Politico.

Рост опасений относительно того, что ЕС не выполнит обещания поставить Киеву к марту 1 млн артиллерийских снарядов, заставляет чиновников в Евросоюзе отказаться от своей прежней позиции, что эти боеприпасы должны быть исключительно европейского производства. Однако, прежде чем обратиться к иностранным поставщикам, ЕС вынужден будет «упустить мартовский срок», пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата.

«Пока мы не пришли к такому заключению, мы не станем этого делать (покупать за рубежом. — RT), но, если придётся, будем корректировать позицию… Необходимо отдавать предпочтение европейским производителям, ведь если не стимулировать компании (к производству. — RT), мы не выйдем из цикла. Но мы знаем, как быть гибкими, чтобы помочь Украине», — сказал высокопоставленный дипломат.

Западные политики и военные сами признают, что их склады со снарядами и оружием пустеют на фоне массированных поставок на Украину, напоминает Фельдман.

«Европейский ВПК работает на пределе своих возможностей. Страны ЕС привыкли всецело полагаться на Вашингтон в деле обеспечения их безопасности. Они на данный момент не располагают производственной базой для полномасштабной военной конфронтации с серьёзным противником», — подчеркнул Фельдман.

Поставки оружия на Украину

AFP

© Sergei SUPINSKY

При этом раскручивание антироссийской тематики выступает инструментом для консолидации большинства стран Европы, заметил в комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Антироссийские заявления стали буквально «цементирующим средством» для стран ЕС, у которых есть разногласия по целому ряду направлений, в том числе и по украинскому вопросу. На самом же деле ни о какой российской угрозе и речи быть не может: Россия не готовится ни к какой агрессии, вся её политика — это лишь реакция на агрессивные действия Запада и его доктринальные документы, в которых содержатся русофобские тезисы. А модераторами всего этого процесса выступают США. Запад во главе с Вашингтоном десятилетиями последовательно реализовывал агрессивный курс в отношении РФ, включая расширение НАТО на восток и выход из целого ряда соглашений в сфере безопасности», — заключил аналитик.