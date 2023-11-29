«Люди не хотят идти служить»: как на Украине планируют компенсировать дефицит военных

В ВСУ возник острый дефицит военных, для его восполнения необходимо провести ротацию и подтянуть резервы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. Ранее в СВР России сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Какие бы меры ни принимал киевский режим, ему не удастся восполнить потери личного состава и повернуть ситуацию на фронте в свою пользу, считают военные эксперты.

В ВСУ острый дефицит военных. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко.

«Огромнейший дефицит военных — потому что нужно проводить ротации, нужно подтягивать резервы... В некоторых бригадах — то, что я вчера-сегодня услышал, это страшные цифры, средний возраст — 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм», — сказал Лещенко в эфире украинского телевидения.

Советник главы офиса президента Украины также сообщил, что в некоторых ротах в феврале 2022 года было 110 человек, а сейчас осталось трое.

Максимальная мобилизация

Напомним, что 24 ноября секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко заявил о провале мобилизации военнообязанных и отметил, что ситуация с военнообязанными превзошла даже проблему нехватки снарядов.

«Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации. После того как были сменены военкомы, у нас пошёл провал мобилизации. Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Потому что, если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы. Сейчас, пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами», — приводит его слова РИА Новости.

Костенко утверждает, что провал мобилизации произошёл после громкой смены военкомов, которую в августе этого года провёл Владимир Зеленский.

Тогда проверка деятельности военкоматов на Украине началась после серии коррупционных скандалов, в которых были замешаны военкомы. В ревизионных мероприятиях участвовали МВД, СБУ, Генпрокуратура и антикоррупционные органы Украины.

Один из самых громких скандалов был связан с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым. Его обвинили в незаконном обогащении почти на 188 млн гривен (около $5,1 млн).

Сам Зеленский 24 ноября сообщил, что власти страны планируют представить ему новый «комплексный план» по мобилизации. Но не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Напомним, что всеобщая мобилизация на Украине, объявленная в феврале 2022 года, уже несколько раз продлевалась. При этом власти в Киеве прикладывают усилия, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им запрещён выезд за рубеж. Кроме того, Киев добивается от стран ЕС выдачи находящихся там военнообязанных украинцев.

Повестки украинцам вручаются на улицах, в госучреждениях и в любых местах отдыха и скопления людей. В соцсетях регулярно распространяются видео, как мужчины пытаются убежать или отбиться от сотрудников военкоматов.

В сентябре власти Украины расширили перечень категорий граждан, годных к мобилизации, а также значительно сократили список медицинских противопоказаний.

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Также был принят закон, обязывающий встать на учёт женщин от 18 до 60 лет, имеющих медицинские специальности.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 20 ноября заявил, что, по имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют администрацию Зеленского на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.

«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руково­дству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призыв­ной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР России.

Также в сообщении ведомства отмечается, что украинские власти уже следуют установкам с Запада. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения призывного возраста.

Однако, учитывая очевидную неоднозначность таких мер, Киев пока старается обходиться мобилизацией граждан среднего и старшего возраста.

«ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР России.

21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала месяца потери ВСУ составили 13,7 тыс. человек.

«Вся конструкция рухнет»

Как отметил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин, «дефицит», о котором заявил один из советников администрации Зеленского, вполне закономерен, так как ВСУ несут огромные потери.

«За последний месяц погибли, по данным Минобороны РФ, около 14 тыс. человек. За четыре месяца (по данным на начало октября. — RT) — свыше 90 тыс. человек, более 550 танков и почти 1,9 тыс. различных бронемашин. На украинском телевидении промелькнуло сообщение о 1,1 млн погибших с начала спецоперации. Это просто огромная цифра. Война Киева за интересы США и НАТО опустошает Украину, становится геноцидом для украинского народа», — подчеркнул военный эксперт.

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве

РИА Новости

© Евгений Котенко

При этом киевскому режиму всё сложнее и сложнее укомплектовывать свои подразделения, добавил Виктор Литовкин.

«Люди не хотят идти служить. Проблема комплектования есть, хотя они там хвастаются, что набрали миллион человек, но где этот миллион на фронте — его нет. А те, кого они бросают без подготовки в бой, — они превращаются в груз-200. С комплектованием на Украине всё очень плохо», — констатировал собеседник RT.

Никаких признаков того, что положение украинцев улучшится в ближайшем будущем, нет, считает Литовкин.

«Ситуация для Украины печальная, и развиваться она будет в худшую сторону. Насколько она усугубится, зависит от того, какие задачи будут поставлены руководством нашей страны Вооружённым силам РФ», — подчеркнул он.

Военный обозреватель Александр Хроленко высказал похожее мнение.

«Учитывая методы принудительной тотальной мобилизации и неподготовленность личного состава ВСУ к ведению боевых действий, этот дефицит обозначился давно и со временем будет только обостряться», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Предлагаемые советниками из США и Великобритании или киевскими чиновниками меры ситуацию никак не изменят, считает Александр Хроленко.

«Здесь можно повышать призывной возраст до 80 лет или понижать его до 15 лет — ничего не изменится, потому что дело в том, что технологически, тактически, стратегически и особенно в ресурсном плане Россия доминирует и продолжает это делать. Любое количество личного состава, которое Украина выдвинет, мобилизует и отправит на передовую, будет уничтожено», — подчеркнул собеседник RT.

Как ситуация на Украине будет развиваться дальше, зависит во многом от того, удастся ли администрации Джо Байдена мобилизовать средства на поддержку Киева, констатировал Александр Хроленко.

«Украина изначально держится и оказывает сопротивление только за счёт иностранной военной помощи. Речь идёт и об оружии, и о припасах, и о деньгах на зарплаты. То есть вся Украина превратилась в иностранную военную компанию, которая выполняет задачи иностранного заказчика за его деньги. Как только прекратится финансирование, поставки боеприпасов и вооружения, вся эта конструкция рухнет», — заключил эксперт.