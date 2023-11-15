Без Украины и Израиля: почему в конгрессе США приняли законопроект о двухэтапном финансировании правительства

Палата представителей конгресса США одобрила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Документ нацелен на недопущение шатдауна в США, который может произойти после 17 ноября, если обе палаты не придут к консенсусу относительно бюджетных расходов. При этом неспособность конгресса своевременно подготовить федеральный бюджет подрывает оборонный потенциал страны, заявил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк. По мнению экспертов, законопроект Джонсона, скорее всего, будет принят сенатом и подписан Джо Байденом, поскольку никому не выгодно, чтобы федеральное правительство приостановило свою работу.

Палата представителей США одобрила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, свидетельствуют результаты голосования. Для принятия документа требовались голоса двух третей членов палаты. За высказались 336 человек (127 республиканцев и 209 демократов), против — 95 (93 представителя Республиканской партии и два — Демократической).

«Он (Законопроект о дальнейших временных ассигнованиях и прочих продлениях, 2024 год. — RT), известный как резолюция о временном финансировании правительства, предотвращает шатдаун, который в противном случае мог бы случиться, если бы законопроекты об ассигнованиях на 2024 финансовый год не были приняты к моменту истечения срока действия нынешней резолюции 17 ноября 2023 года», — говорится в описании законопроекта.

Отмечается также, что данный документ предусматривает до 19 января 2024 года выделение средств органам федеральной власти и на программы, которые ранее были профинансированы в соответствии с законами об ассигнованиях на 2023 финансовый год в ряде сфер, включая военное строительство, энергетику, транспорт и сельское хозяйство. Применительно к большинству других федеральных ведомств и программ законопроект предусматривает финансирование до 2 февраля 2024 года.

Для принятия законопроекта требуется ещё одобрение сената и подпись президента США Джо Байдена.

Ранее спикер нижней палаты Джонсон заявил, что за счёт инициативы о двухэтапном временном финансировании правительства в палате представителей «меняют подход работы Вашингтона».

«Двухэтапная резолюция о временном финансировании правительства позволяет достичь критически важной цели — избежать катастрофического обширного пакета расходов перед рождественскими каникулами», — написал он в соцсети X.

Со своей стороны, лидер демократов в верхней палате Чак Шумер заявил в сенате, что доволен инициативой Джонсона, который, по его мнению, идёт «курсом» демократов, «продвигая» резолюцию о временном финансировании правительства, не предусматривающую «крайне однобокие сокращения», от которых предостерегали представители Демпартии.

Как пишет газета The Hill, двухэтапный законопроект о временном финансировании правительства США имеет все шансы получить окончательное одобрение. В попытке обойти оппозицию со стороны консерваторов республиканцы в палате представителей хотят получить одобрение этого проекта по ускоренной процедуре при поддержке демократов. Хотя представители Демпартии скептически относятся к двухэтапному подходу, им «практически нечего возразить», даже учитывая отсутствие положений о помощи Украине и Израилю, отмечает издание.

По данным CNN, Байден подпишет проект закона о госфинансировании без помощи Украине и Израилю, если его одобрит сенат.

Законопроект нацелен на недопущение шатдауна в США, который может произойти уже через несколько дней, если обе палаты конгресса и глава Белого дома не придут к консенсусу относительно бюджетных расходов.

Президент США Джо Байден

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На фоне угрозы шатдауна

Напомним, новый финансовый год начался в США 1 октября, однако федеральный бюджет на него не принят. 17 ноября истекает срок действия временного бюджетного соглашения о продолжении финансирования работы американского федерального правительства, одобренного ранее конгрессом США и подписанного президентом страны. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу из-за отсутствия финансирования.

Ещё до инициативы Джонсона о двухэтапном временном финансировании правительства 20 октября администрация президента США Джо Байдена направила в конгресс экстренный бюджетный запрос в размере около $106 млрд на укрепление национальной безопасности страны и поддержку «критически важных партнёров» Вашингтона. В частности, в запросе речь шла о выделении $61,4 млрд на нужды Киева и $14,3 млрд для Тель-Авива.

Как заявили 13 ноября в Белом доме, администрация Байдена активно работает с обеими палатами конгресса, «чтобы склонить голоса» в пользу одобрения выделения этих средств. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга. По его словам, если США не смогут обеспечивать и поддерживать финансирование Украины, Израиля и других союзников, то национальным интересам США «будет нанесён колоссальный ущерб».

При этом неспособность конгресса своевременно подготовить федеральный бюджет подрывает оборонный потенциал страны, заявил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк. По его словам, «конкурентное преимущество» Соединённых Штатов «размывается» из-за этого каждый день. Как подчеркнул военачальник, у него это вызывает «настоящее разочарование».

«План срабатывает»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, вероятность принятия законопроекта о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю сенатом и Байденом «очень высока», поскольку никому не выгодно, чтобы федеральное правительство приостановило свою работу.

«Судя по тем тенденциям, которые мы в настоящий момент можем наблюдать в американском конгрессе, одобрение этого документа законодательной и исполнительной ветвями власти, скорее всего, произойдёт. И это будет означать, что в Вашингтоне готовятся к реализации худшего сценария — дабы избежать пресловутого шатдауна, они готовы даже повременить с программами военной поддержки Киева и Тель-Авива», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Капитолий

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При этом, как считает Семибратов, подобный сценарий уже вызывает огромное недовольство у военного лобби, которое «собиралось подзаработать на распределении помощи между американскими партнёрами и союзниками».

«В частности, об этом свидетельствуют слова американского военачальника Глена Ванхёрка, а также история, когда в пакеты помощи Украине американские власти включают меры по восполнению своих собственных военно-стратегических запасов. Но даже при том, что в конгрессе понимают, что деньги нужны для восполнения тех пробелов, которые возникли в американской военной амуниции в ходе массированной военной помощи Украине, там далеко не все готовы пойти на выделение новых средств. Понятно, что военные продолжат критиковать, но вряд ли у них из этого что-то путное получится», — отметил аналитик.

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Со своей стороны главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев обратил внимание в разговоре с RT на то, что Джонсон использовал тактику своего предшественника Кевина Маккарти, при котором законопроект палаты представителей прошёл в основном с большей частью голосов демократов.

«Самого Маккарти обвинили в сговоре с администрацией Байдена, но вот на инициативу Джонсона пока решили закрыть глаза. Дело в том, что новый спикер неопытный, и республиканцы, по всей видимости, хотят посмотреть, как он дальше будет разруливать бюджетный кризис в США. Новый спикер и его сторонники в нижней палате дотянули до самого последнего момента, когда уже не остаётся времени на другие инициативы. Джонсон в новом году будет опираться на схему сокращения государственных расходов, борясь в основном с дефицитом бюджета и с ростом государственного долга», — считает аналитик.

Васильев напомнил, что Джонсон — сторонник 45-го президента США Дональда Трампа, который считает, что надо исключить поддержку Украины из госрасходов как очень важный фактор «подрыва предвыборной кампании Байдена».

«И пока такой план срабатывает. Новый спикер, как и Трамп, явно не хочет, чтобы Байден использовал сейчас украинский фактор в президентской гонке. Джонсон и экс-лидер США хотят исключить украинский вопрос из внешнеполитических приоритетов, показать, что поддержка Киева бесперспективна, и это один из провалов внешнеполитического курса Байдена. Потому что если законопроект Джонсона будет принят окончательно, вопрос о помощи Украине может быть вновь поставлен в повестку конгресса не раньше конца января — февраля следующего года», — заключил аналитик.