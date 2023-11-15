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CNN: Байден подпишет проект о финансировании без помощи Украине и Израилю

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Президент США Джо Байден намерен подписать законопроект о государственном финансировании без выделения средств для Украины и Израиля, если его примет американский сенат.
CNN: Байден подпишет проект о финансировании без помощи Украине и Израилю
  • AP

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники. 

«Президент Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», — говорится в публикации. 

Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

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