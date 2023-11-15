Палата представителей США одобрила двухэтапное финансирование правительства
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Израилю или Украине, а также не предусматривает сокращение расходов на работу правительства», — передаёт агентство.
Отмечается, что документ отправляется на одобрение в Сенат.
Ранее в конгрессе призвали администрацию США перестать выделять деньги Украине.
Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что законопроект спикера палаты представителей Соединённых Штатов Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ вызовет лишь хаос.