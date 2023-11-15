Палата представителей США одобрила двухэтапное финансирование правительства

Палата представителей США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Израилю или Украине, а также не предусматривает сокращение расходов на работу правительства», — передаёт агентство.

Отмечается, что документ отправляется на одобрение в Сенат.

Ранее в конгрессе призвали администрацию США перестать выделять деньги Украине.

Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что законопроект спикера палаты представителей Соединённых Штатов Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ вызовет лишь хаос.