Умеров: Зеленский отменил выступление в сенате США из-за изменения ситуации

Владимир Зеленский отменил выступление в сенате США из-за «изменения ситуации», заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Это война, ситуация меняется», — сказал министр в беседе с Fox News.

При этом Умеров выразил мнение, что Зеленский «благодарен и воспользуется такой возможностью в следующий раз».

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Владимир Зеленский отменил выступление на закрытом брифинге сената США из-за того, что там якобы планировалось обсуждение внутренних вопросов.

Сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.