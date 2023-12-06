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Умеров: Зеленский отменил выступление в сенате США из-за изменения ситуации

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Владимир Зеленский отменил выступление в сенате США из-за «изменения ситуации», заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
Умеров: Зеленский отменил выступление в сенате США из-за изменения ситуации
  • Gettyimages.ru

«Это война, ситуация меняется», — сказал министр в беседе с Fox News.

При этом Умеров выразил мнение, что Зеленский «благодарен и воспользуется такой возможностью в следующий раз». 

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Владимир Зеленский отменил выступление на закрытом брифинге сената США из-за того, что там якобы планировалось обсуждение внутренних вопросов.

Сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.

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