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Посол Украины объяснила отказ Зеленского от выступления в сенате США

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Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Владимир Зеленский отменил выступление на закрытом брифинге сената США из-за того, что там якобы планировалось обсуждение внутренних вопросов.
Посол Украины объяснила отказ Зеленского от выступления в сенате США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Ничего катастрофического на самом деле не произошло... Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали Остин (министр обороны США. — RT) и другие представители администрации. Была идея на одном из нескольких этих брифингов, чтобы была возможность приобщиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участия», — сказала Маркарова.

Ранее сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.

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