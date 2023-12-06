Посол Украины объяснила отказ Зеленского от выступления в сенате США
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Ничего катастрофического на самом деле не произошло... Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали Остин (министр обороны США. — RT) и другие представители администрации. Была идея на одном из нескольких этих брифингов, чтобы была возможность приобщиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участия», — сказала Маркарова.
Ранее сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.