Посол Украины объяснила отказ Зеленского от выступления в сенате США

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Владимир Зеленский отменил выступление на закрытом брифинге сената США из-за того, что там якобы планировалось обсуждение внутренних вопросов.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Ничего катастрофического на самом деле не произошло... Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали Остин (министр обороны США. — RT) и другие представители администрации. Была идея на одном из нескольких этих брифингов, чтобы была возможность приобщиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участия», — сказала Маркарова.

Ранее сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.