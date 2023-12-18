Отказ от российских алмазов и ужесточение потолка цен на нефть: ЕС ввёл 12-й пакет санкций против Москвы

Евросоюз согласовал 12-й пакет антироссийских санкций. Новые рестрикции, в частности, предусматривают запрет на поставки алмазов, алюминиевой продукции, сжиженного пропана и других товаров из РФ в ЕС. Одновременно Европа перестанет продавать Москве химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и некоторые виды оборудования. Наряду с этим Брюссель хочет ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть. Впрочем, по мнению специалистов, новые санкции вряд ли будут иметь серьёзные экономические последствия для РФ. В условиях сохраняющегося беспрецедентного давления объём ВВП страны по итогам 2023-го может полностью отыграть прошлогодние потери и прибавить порядка 3,5%. В то же время рост экономики ЕС замедлится почти в шесть раз, а десять государств союза вовсе рискуют столкнуться с рецессией на фоне собственных ограничений.

Страны Евросоюза после продолжительных переговоров всё же смогли согласовать список новых ограничений в отношении России. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в Совете ЕС. Отмечается, что рестрикции направлены против высокодоходных секторов экономики РФ и усложняют обход европейских санкций.

«В 12-м пакете мы предлагаем внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые ещё больше ослабят военную машину России. У нас чёткое послание… мы по-прежнему непоколебимо поддерживаем Украину и продолжим поддерживать её в борьбе за свободу и суверенитет», — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В рамках одобренных рестрикций Европейский союз вводит запрет на прямой или косвенный импорт алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами из России, в том числе после обработки в третьих странах. Также ЕС откажется закупать у Москвы железные чушки, медную и алюминиевую проволоку, трубки и трубы разного диаметра, алюминиевую фольгу и сжиженный пропан.

Кроме того, в соответствии с новым санкционным пакетом планируется усилить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и ужесточить меры по борьбе с обходом этих ограничений. Причём все страны ЕС теперь должны будут информировать Еврокомиссию о продаже Москве нефтяных танкеров.

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Наряду с этим Евросоюз перестанет продавать России химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов, станки и детали оборудования. Также европейские компании при поставках продукции в третьи страны по контракту должны будут запрещать её последующий реэкспорт в РФ.

«Запрет на транзит, который в настоящее время действует в отношении товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны через территорию России, будет распространён на все товары, используемые на поле боя», — добавили в Совете ЕС.

Помимо этого, Евросоюз включил 29 юрлиц, в том числе из третьих стран, в список тех, кто «непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России», а также значительно расширил список физлиц, в отношении которых будут действовать ограничения. Между тем в новом санкционном пакете предусмотрены и определённые послабления.

«Исключения из ограничений на ввоз предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены и одежда, а также для автомобилей с дипномерами. Страны ЕС могут разрешить въезд автомобилей граждан ЕС, живущих в России, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — говорится в официальном Telegram-канале Евросоюза.

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Новые европейские санкции вряд ли окажут значимое влияние на работу российских компаний и экономику страны в целом. Такую точку зрения в интервью RT выразил доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

«Например, в случае с алмазами не всегда можно определить, откуда они были привезены. Зачастую поставщики не указывают происхождение данного товара, и есть обходные пути. При этом АЛРОСА может поставлять продукцию на другие рынки, за пределами ЕС и G7, где спроса для компании будет достаточно. Аналогичным образом можно перенаправить и другую продукцию», — отметил Суверов.

По его мнению, в теории к негативным последствиям мог бы привести запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения, поскольку это рискует замедлить технологическую перестройку российской экономики. Впрочем, как полагает специалист, Москва может спокойно закупать часть недостающего оборудования в Китае и других дружественных странах.

Как заявили в постоянном представительстве России при ЕС, новый пакет санкций запомнится странам — членам Евросоюза, поскольку подавляющему большинству из них он не был нужен. Рестрикции, подорвавшие экономику блока, требовались европейской бюрократии, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

«Сегодня в Брюсселе уже никто не утруждает себя тем, чтобы кому бы то ни было разъяснить, в чем смысл санкций. Российская экономика не «порвана в клочья», попытки изолировать нас на международной арене, включая брюссельскую площадку, с треском провалились, цель «нанести стратегическое поражение» не достигнута, да и не могла быть достигнута априори. Все это изначально было очевидно многим, но только не обитателям евроквартала», — прокомментировали в постпредстве.

В конечном итоге 12-й санкционный пакет, как и все предыдущие ограничительные меры, может ударить по экономике самого Евросоюза. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга: страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций», — подчеркнул представитель Кремля.

Повышенное давление

Отметим, что в рамках предыдущих 11 санкционных пакетов ЕС с февраля 2022-го уже ввёл в отношении России больше 3,2 тыс. торговых, финансовых, энергетических и других ограничений. При этом суммарное число запретительных мер Запада, введённых почти за два года, перевалило за 16 тыс., следует из глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Согласно материалам Еврокомиссии, под ограничения подпало 49% экспорта из Европы в Россию (примерно на €43,9 млрд в год) и 58% поставок из РФ в ЕС (на €91,2 млрд). В частности, Евросоюз ввёл эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ морем, а также запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх определённого лимита.

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Одновременно сократились поставки природного газа из России в ЕС. В 2022 году прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в Евросоюз через свою территорию. Транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях.

Наряду с этим ЕС запретил покупать у Москвы уголь, сталь, золото, цемент, древесину, бумагу синтетический каучук, пластмассы, морепродукты, спиртные напитки, сигареты и косметику. В то же время Европа отказалась продавать России предметы роскоши, отдельные виды машин и оборудования, квантовые компьютеры, современные полупроводники, электронные компоненты, программное обеспечение и другие технологии.

Помимо этого, страны Евросоюза вместе с другими государствами G7 заблокировали почти половину золотовалютных резервов Москвы (на $300 млрд), а российские банки были отключены от платёжных систем Visa и Mastercard, а также от международной платформы SWIFT. Одновременно многие западные компании объявили о своём уходе из РФ.

На фоне такого беспрецедентного давления Европейская комиссия изначально предрекала российской экономике обвал более чем на 10% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Причём ещё весной 2023-го эксперты ЕК предполагали, что в 2023 году ВВП России продолжит сокращаться и потеряет дополнительно 0,9%. Впрочем, уже в ноябре европейские экономисты были вынуждены пересмотреть свои оценки и теперь ждут увеличения показателя на 2%. Причём, по оценкам российских властей, итоговое значение может оказаться гораздо выше.

«Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года... и сделали достаточно серьёзный шаг вперёд… Те, кто думал, что у нас всё рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло», — заявил 14 декабря президент России Владимир Путин во время подведения итогов года в совмещённом формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Синхронное падение

Примечательно, что даже в условиях масштабных санкций Россия в прошлом году сумела войти в пятёрку крупнейших экономик мира и стала первой в Европе по паритету покупательной способности (ППС), говорится в материалах Всемирного банка. Более того, в 2023-м по темпам роста ВВП страна может опередить все ведущие государства ЕС.

Так, согласно прогнозу Еврокомиссии, по итогам текущего года экономика ЕС замедлится почти в шесть раз по сравнению с 2022-м и вырастет лишь на 0,6%. Причём десять государств объединения вовсе рискуют столкнуться с падением ВВП. Речь идёт о Латвии (-0,2%), Германии (-0,3%), Литве и Чехии (-0,4%), Австрии и Швеции (-0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

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«После активного роста на протяжении большей части 2022-го реальный ВВП сократился к концу (прошлого. — RT) года и почти не рос в первых трёх кварталах 2023-го. Всё ещё высокая, хотя и снижающаяся инфляция вместе с ужесточением монетарной политики нанесла более тяжёлый урон, чем ожидалось, наряду с ослаблением спроса. Последние показатели… указывают на сдержанную экономическую активность», — говорится в докладе Еврокомиссии.

По данным агентства S&P Global и Гамбургского коммерческого банка, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг еврозоны уже на протяжении семи месяцев непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такое положение дел традиционно свидетельствует о развитии негативных экономических тенденций. Между тем в России этот показатель, напротив, уже десятый месяц подряд превышает 50 пунктов.

«Экономика России показывает неплохие результаты и адаптируется к новым условиям, так как санкции не носят всеобъемлющего характера, ведь они вводятся только западными странами. Но другие государства, которых в мире большинство, по-прежнему не присоединяются к санкциям ограничениям. У нас есть возможность работать с другими странами, что даёт альтернативные варианты для развития», — отметил Сергей Суверов.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и экономист компании BitRiver Андрей Лобода. При это, как полагает специалист, определяющим факторов для преодоления санкционных потерь стала адаптивность бизнеса и высокая консолидация общества в России.

«Благодаря эффективно работающему частному и государственную бизнесу рынок эффективно и оперативно перенастраивает механизмы работы, находит идеальные решения для нивелирования геоэкономического давления Запада. Оппоненты России не предусмотрели, что качество человеческого капитала у нас заметно выше, чем во многих странах Западной Европы и США. Люди сегодня — это главный фактор успеха страны», — подчеркнул Лобода.

При этом, как ранее отмечал Дмитрий Песков, попытки Европы в рамках санкций отказаться от импорта различных российских товаров, прежде всего энергоресурсов, привели к снижению конкурентоспособности ЕС. Теперь странам объединения приходится закупать эту продукцию в других местах, но по более высоким ценам, что уже привело промышленность региона к предбанкротному состоянию, отметил представитель Кремля.

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Так, одним из главным вызовом для европейской экономики стал резкий разгон инфляции после отказа ЕС от российских углеводородов. Стремительное удорожание топлива и, как следствие, целого ряда других товаров привело к падению потребительского спроса, поскольку население стало больше экономить. В то же время промышленные предприятия начали закрываться или переносить производство в страны с более дешёвой энергией.

Для обуздания инфляции Европейский центробанк стал повышать процентные ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал их около нулевой отметки. Последовавшее за этим удорожание кредитов привело к ещё большему ослаблению потребительского спроса и деловой активности.

«В ЕС наблюдаются трудности на фоне высоких ставок. Есть проблемы в итоге с рефинансированием долгов. Не все компании могут потянуть резко выросшие проценты по ставкам и обслуживать долги», — рассказал Сергей Суверов.

По мнению Андрея Лободы, в текущих условиях перспективы еврозоны становятся всё более тревожными. Так, при сохранении нынешних тенденций по итогам уходящего года экономические лидеры ЕС в лице Германии и Франции рискуют недосчитаться 1% ВВП, а в 2024-м эти потери могут удвоиться, не исключил аналитик.