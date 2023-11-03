«Мы научились их преодолевать»: в Кремле отреагировали на новые экономические санкции США

Россия полностью адаптировалась к экономическим ограничениям Запада, а у любой крупной компании страны сегодня есть план действий на случай попадания в санкционные списки. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение новых рестрикций США против Москвы. По словам представителя Кремля, действия Вашингтона создают определённые сложности, но в России уже научились их преодолевать. Очередной пакет американских санкций затрагивает почти 40 граждан и около 200 компаний, включая ряд банков и СПБ Биржу. Как заявили в Минфине Соединённых Штатов, ограничительные меры направлены прежде всего против военно-промышленного комплекса и ряда других отраслей экономики РФ. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности подобных инициатив.

Новые санкции США могут создать определённые трудности, но Россия уже приспособилась к ограничениям и научилась страховаться от возможных рисков. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы адаптировались... Любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной — в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции… Да, это приносит относительные проблемы, но мы научились их преодолевать», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне вечером Министерство финансов Соединённых Штатов объявило о расширении перечня экономических санкций в отношении Москвы. Как заявили в ведомстве, новые ограничения направлены против военно-промышленного комплекса, горнодобывающей и металлургической отраслей, а также энергетического сектора РФ. Всего рестрикции коснулись 37 граждан и 192 компаний из России и других государств.

Среди физлиц под санкциями оказались высокопоставленные сотрудники российских министерств. В их числе — заместители министра промышленности и торговли Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко, замминистра цифрового развития Олег Качанов, замглавы МЧС Алексей Серко и директор правового департамента Минэкономразвития Лев Гершанок.

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Помимо этого, в список вошли предприниматель Глеб Троценко, гендиректор АО «Данон Россия» Якуб Закриев и его отец — первый зампред парламента Чечни Салман Закриев, конструктор Александр Захаров и члены его семьи. Также под ограничения подпали граждане Кипра, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Турции, Швейцарии и Швеции.

Санкционный перечень юрлиц при этом пополнили АФК «Система», СПБ Биржа, две структуры «Газпромнефти» и ряд финансовых организаций, например Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов, банк «Русский Стандарт», Абсолют Банк и Хоум Банк. Кроме того, рестрикции введены против МГТУ имени Н.Э. Баумана, проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ — 2» и некоторых организаций из Китая, Люксембурга, ОАЭ, Турции и Швейцарии.

Все эти компании и граждане подпадают под действие так называемых блокирующих санкций. Их активы в Соединённых Штатах будут заморожены, а американскому бизнесу запретят с ними работать.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, Вашингтон «продолжит разрушать каждое звено российской цепочки военных поставок» и вводить ограничения в отношении всех поддерживающих ВС РФ третьих лиц. Впрочем, опрошенные RT специалисты сомневаются в эффективности подобных инициатив.

«Санкции не будут иметь серьёзного экономического воздействия. Определённые сложности могут возникнуть у компаний, которые занимались импортом и сейчас оказались под ограничениями. Однако, думаю, бизнес сумеет оперативно перенастроить логистику и способы расчётов», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, попавшие в санкционный список российские банки будут отключены от международной платформы SWIFT, а их карты системы UnionPay перестанут работать за границей. Кроме того, у компаний могут возникнуть трудности с переводом денег за рубеж и конвертацией валют для этих операций. Впрочем, возможности по оказанию таких услуг вряд ли будут полностью перекрыты, поскольку имеются альтернативы. Аналогичной точки зрения придерживается и доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Очередные американские санкции не окажут значимого влияния на российскую экономику. Если говорить о том же банковском секторе, то многие наши финорганизации до этого уже подпадали под жёсткие ограничения, но, как мы видим, какого-то существенного эффекта это не дало, а бизнес даже под блокирующими рестрикциями продолжает наращивать капитализацию», — рассказал RT Сергей Суверов.

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В Почта Банке, например, уже заявили, что санкции США не отразятся на деятельности компании, а её клиенты не почувствуют никаких изменений. Организация собирается продолжить работу в привычном режиме.

«Все счета по-прежнему активны, а средства, размещённые в Почта Банке, доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объёме на территории России. Все карты Почта Банка, в том числе иностранных платёжных систем, продолжают работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе банка «Русский Стандарт» также отметили, что компания продолжает работать в обычном режиме, а карты всех платёжных систем по-прежнему действуют на территории России. Вместе с тем операции по картам UnionPay за границей могут быть приостановлены в ближайшее время, предупредили в организации.

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«Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты (комиссия банка за снятие наличных 2—3 ноября за границей будет возвращена). На территории РФ карта UnionPay продолжит работать. Карты платёжной системы МИР работают в некоторых зарубежных странах как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков», — добавили в компании.

По мнению Александра Абрамова, одним из наиболее «чувствительных моментов» новых санкций могут стать ограничения в отношении «Арктик СПГ — 2», поскольку это «достаточно серьёзный проект» НОВАТЭКа. Впрочем, как отмечают эксперты «БКС Мир Инвестиций», введение рестрикций «не стало сюрпризом» и компания всё равно сможет реализовать инициативу, хотя газ, вероятно, придётся продавать со скидкой.

Сам глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал включение в санкционные списки «оценкой профессионализма» компании, пишет ТАСС. Аналогично действия Вашингтона прокомментировал ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин. По его словам, введение американских рестрикций является «признанием научного потенциала» университета, конкурентоспособности разрабатываемых технических решений и высокого качества подготовки кадров для экономики.

«Попадание в списки практически никак не повлияет на нашу текущую операционную деятельность. Мы давно адаптировались к жизни в условиях секторальных ограничений для высокотехнологичных отраслей промышленности. Это не мешает нам продолжать научные исследования, разрабатывать новую технику и вести образовательные программы по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров», — подчеркнул Гордин.

Сигнал для инвесторов

По мнению специалистов, санкции США в большей степени могут отразиться на работе и клиентах Санкт-Петербургской фондовой биржи. На сегодняшний день это главная торговая площадка России для операций с иностранными ценными бумагами.

«На биржу новые санкции окажут существенное влияние, так как торговля именно американскими бумагами была большой частью их бизнеса. Потеря этого направления — чувствительное событие. Вероятно, биржа будет переориентироваться на азиатский и внутренний рынки», — предположил Сергей Суверов.

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Все зарубежные контрагенты должны будут прекратить отношения с СПБ Биржей и выйти из её ценных бумаг до 31 января 2024 года. Об этом говорится в опубликованной Минфином США генеральной лицензии.

На фоне принятого решения за последние сутки акции торговой площадки подешевели уже более чем на 20%, а все операции с иностранными ценными бумагами было решено приостановить. Как заявили в пресс-службе биржи, введённые Штатами ограничения не затронут активы клиентов. В то же время эксперты не исключают, что принадлежащие россиянами иностранные акции могут быть заблокированы.

«Вероятно, в дальнейшем у держателей таких бумаг появится возможность продать их через российских брокеров, но это потребует времени. В целом это явный сигнал для российских инвесторов не покупать больше через лазейки западные бумаги, а сконцентрироваться на азиатском или российском рынках», — пояснил Александр Абрамов.

«Оказались прочнее, чем полагали на Западе»

Согласно информации специализированной базы данных Castellum.AI, только с февраля 2022 года США вместе с другими странами Запада ввели против России уже более 15,2 тыс. финансовых, торговых, энергетических и других санкций. При этом всего в отношении страны сейчас действует уже почти 18 тыс. различных ограничений.

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Хотя изначально санкции преследовали своей целью уничтожить российскую экономику, на практике введённые рестрикции, напротив, стали толчком для её развития. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

«Весь этот год прошёл под знаком «санкций из ада»… Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею, наверное, они нам завидуют. Но по большому счёту нас уже не интересует, одной санкцией больше или меньше… В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить — мы научились развиваться», — сказал вице-премьер.

В условиях беспрецедентного внешнего давления прежде ряд аналитиков предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по словам президента Владимира Путина, в 2023 году ВВП страны полностью отыграет прошлогодние потери и прибавит порядка 2,8—3%.