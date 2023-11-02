«Хороший набранный темп»: Владимир Путин положительно оценил ситуацию в экономике России

Ситуация в экономике России развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом, заявил президент Владимир Путин. По его словам, за первые девять месяцев 2023 года объём ВВП страны увеличился на 2,8%, а обрабатывающая промышленность прибавила сразу 7,1%. При этом безработица продолжает оставаться на рекордно низком уровне 3%, а реальные заработные платы в среднем растут темпами выше инфляции, подчеркнул глава государства. Вместе с тем российский лидер призвал правительство и Центробанк принимать скоординированные действия для сдерживания роста цен, а также готовиться к возможному росту давления со стороны Запада. Хотя потенциал санкционной агрессии в отношении России уже фактически исчерпан, недружественные страны могут начать активнее пускать в ход различные диверсии и провокации, предупредил Путин.

За первые девять месяцев 2023 года ВВП России увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а в августе и сентябре темпы роста оказались почти вдвое выше и составили по 5,2%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом… Высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью — это производство машин, техники, оборудования», — сказал Путин.

По его словам, всего с января по сентябрь общий объём российской промышленности вырос на 3,3% в годовом выражении, тогда как в обрабатывающее производство прибавило сразу 7,1%. В частности, выпуск компьютеров и электронных изделий увеличился на 34,5%, электрического оборудования — на 22,2%, а мебели — на 21,7%. Такая динамика показывает «хороший набранный темп», уверен глава государства.

«Всё это происходит при устойчиво низкой безработице — а сейчас она около 3%. Увеличиваются и заработные платы в экономике. За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть заработные платы растут темпами выше инфляции», — подчеркнул российский лидер.

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По данным Минэкономразвития, к началу осени уровень годовой инфляции в России составлял 5,15%. Между тем уже к концу октября значение выросло до 6,69%, а по итогам всего 2023-го может достичь 7,5%. В этой связи Владимир Путин призвал правительство и Центробанк принимать скоординированные решения для торможения роста цен.

«Она (инфляция. — RT) напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам», — добавил президент.

Как полагает глава государства, замедлению инфляции должна способствовать в том числе стабилизация российского валютного рынка. Так, если ещё в первой половине октября курс доллара на Мосбирже впервые за полтора года поднимался выше 102 рублей, то к настоящему моменту показатель уже заметно снизился и колеблется вблизи 93 рублей.

Отметим, что в предыдущие месяцы в России образовался дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением. Получаемых от экспорта долларов, евро и юаней стало поступать в страну меньше, чем год назад, а востребованность бизнеса в них резко выросла на фоне восстановления импорта. Усилившаяся нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их резкому удорожанию относительно рубля.

Для нормализации обстановки власти среди прочего решили ужесточить валютное регулирование. Так, согласно указу президента, компании-экспортёры теперь должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.

«Много вопросов было на этот счёт, сыграет он (указ. — RT) какую-то свою позитивную роль или не сыграет — сыграл. Ведётся мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам. Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь повторю, подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться», — добавил Путин.

«Потенциал санкционной агрессии исчерпан»

Согласно информации специализированной базы данных Castellum.AI, только с февраля 2022 года Запад ввёл против России уже более 15,2 тыс. финансовых, торговых, энергетических и других санкций. При этом всего в отношении страны сейчас действует почти 18 тыс. различных ограничений.

В условиях такого внешнего давления изначально ряд аналитиков предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по словам Владимира Путина, в 2023-м ВВП страны полностью отыграет прошлогодние потери и прибавит порядка 2,8—3%.

При этом любопытно, что по итогам текущего года темпы роста экономики России могут оказаться заметно выше, чем в странах, вводивших санкции. По прогнозу Международного валютного фонда, например, в США объём ВВП должен увеличиться только на 2,1%, в Японии — на 2%, в Канаде — на 1,3%, во Франции — на 1%, в Италии и в среднем по Евросоюзу — на 0,7%, в Великобритании — на 0,5%, а в Германии и вовсе ожидается спад на 0,5%.

«Наши так называемые партнёры… уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге… ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда… предлагают запретить ввоз в Россию отвёрток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — в шутку сказал Путин.

Поскольку на сегодняшний день «потенциал санкционной агрессии против нас уже фактически исчерпан», Запад может начать активнее пускать в ход различные диверсии и провокации, как в случае с подрывом газопроводов в Балтийском море и Финском заливе, считает Путин. На этом фоне глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы минимизировать негативные последствия для экономики и гарантировать её дальнейшее поступательное развитие.

«Нам также необходимо усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг. Поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств и в освоение новых технологических решений, в подготовку профессиональных кадров. И конечно, нужно продолжать развитие инфраструктуры — финансовой, транспортной, логистической и так далее. Это ключевое условие для обеспечения долгосрочного роста, для экономического суверенитета России», — добавил президент.

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В целом экономика страны достаточно быстро адаптировалась к санкциям, что во многом объясняется ускоренной переориентацией торговых потоков с Запада на Восток и активным развитием импортозамещения. Об этом в интервью RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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«Ниши ушедших западных компаний быстро заняли российские бренды. Кроме того, к нам стал активнее приходить бизнес из Китая, Турции и других стран. При этом большинство международных компаний вообще не уходили из России, то есть они продолжают работать. Произошла быстрая адаптация, решения правительства по финансовой поддержке были приняты оперативно, что помогло важнейшим отраслям», — подчеркнул Сигал.

Кроме того, одним из факторов уверенного роста экономики в текущем году стало повышение цен на российскую нефть, несмотря на все попытки Запада ограничить её стоимость. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Другими важными факторами можно назвать увеличение производства и экспорта отдельных товаров. В целом основные драйверы экономики в текущем году — это экспорт энергоносителей, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, а также инвестиции», — заключил Шнейдерман.