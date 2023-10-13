«Вопрос в валютном регулировании»: Путин заявил о необходимости чуть более низкого курса доллара для бюджета

Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами однозначно окажет позитивный эффект на курсовую динамику, заявил президент Владимир Путин. Хотя общая ситуация в экономике остаётся стабильной, желание ряда компаний хранить значительный объём заработанных денег за рубежом обернулось колебаниями рубля в последние месяцы, объяснил глава государства. По его словам, для бюджета стоимость доллара должна быть несколько ниже текущих значений, поэтому власти решили подправить валютное регулирование. Предполагается, что инициатива поможет повысить прозрачность финансовых операций на рынке и снизить возможность для различных спекуляций.

Обязательная продажа валютной выручки российскими экспортёрами должна позитивно отразиться на курсе рубля. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции. Одобренную инициативу глава государства назвал результатом совместной работы администрации президента, правительства и Центрального банка.

«На мой взгляд, эффект будет, 100%... Разные есть подходы: у Центробанка там свои взгляды, у правительства — свои, у администрации — немножко свои. Но подписанный указ — это результат компромисса между специалистами, между экспертами, скажем. И безусловно, логика в принимаемых решениях есть», — подчеркнул российский лидер.

О том, что президент обязал ряд экспортёров продавать имеющиеся у них зарубежные денежные знаки, стало известно вечером 11 октября. Как пояснили в кабмине, инициатива необходима «для стабилизации валютного курса» и позволит повысить прозрачность финансовых операций на рынке, а также снизить возможность для различных спекуляций.

«Такое решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением и будет способствовать повышению предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие и другую продукцию, технику за рубежом. И конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары», — пояснил позже премьер-министр Михаил Мишустин.

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Согласно указу президента, обязательство о репатриации и продаже валютной выручки вводится на шесть месяцев и затрагивает 43 группы компаний. В частности, речь идёт о предприятиях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Начиная с 16 октября эти организации будут обязаны зачислять на счета в российских банках не менее 80% своей валютной выручки в течение 60 дней с момента её получения. Причём не менее 90% переведённых из-за рубежа средств бизнес должен будет за две недели продать на внутреннем рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

Отдельным предприятиям нужно будет предоставлять в Центральный банк и Федеральную службу по финансовому мониторингу планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Более того, Росфинмониторинг станет назначать своих уполномоченных представителей в этих компаниях для надзора за соблюдением правил валютного контроля.

«Посмотрим, как будет работать институт специальных уполномоченных… Хочу обратить внимание на то, что они назначаются не для того, чтобы что-то там регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью — иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках, вот и всё, чтобы государство было в курсе происходящих событий», — пояснил Владимир Путин.

Вопрос регулирования

Отметим, что за последние полгода курсы иностранных валют на Московской бирже выросли почти на 20%, а в начале текущей недели стоимость доллара, например, поднималась выше 102 рублей — максимального уровня с марта 2022-го. Главной причиной наблюдаемой динамики стал дисбаланс между предложением зарубежных денежных знаков в России и спросом на них.

Так, получаемых от экспорта долларов, евро и юаней стало поступать в страну меньше, чем год назад, а востребованность бизнеса в них резко выросла в связи с восстановлением импорта. Растущая нехватка валют на рынке привела к их удорожанию относительно рубля в последние месяцы.

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Как подчеркнул Владимир Путин, произошедшее ослабление рубля не говорит об ухудшении ситуации в экономике, поскольку все основные показатели сегодня демонстрируют положительную динамику. Вместе с тем, по словам президента, на фоне отказа от валютного регулирования многие компании предпочитают значительную часть выручки оставлять за рубежом.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Как у нас в народе говорят, голь на выдумки хитра. Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее — они придумают обходные пути. И придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… сегодня они стабильные», — объяснил Путин.

Тем не менее руководству страны всё же придётся несколько подправить валютное регулирование, поскольку «для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже», добавил глава государства. Аналогичную позицию ранее выразил и министр финансов России Антон Силуанов.

Отметим, что ослабление рубля положительно отражается на доходах российского бюджета, поскольку при удешевлении нацвалюты казна получает больше денег от экспорта. Как следует из материалов Минфина, если ещё в конце мая бюджетный дефицит составлял 3,4 трлн рублей и ощутимо превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже по итогам сентября значение уменьшилось вдвое и опустилось ниже 1,7 трлн рублей. Впрочем, по словам Силуанова, власти всё равно не заинтересованы в чрезмерном удорожании иностранных валют.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию... От неё прежде всего страдают самые незащищённые слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег: индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастёт, стоимость кредитов увеличится. Поэтому всё относительно», — пояснил министр.

РИА Новости

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По данным Центробанка, в связи с повышением валютных курсов в России уже стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг. В результате если ещё в конце мая годовая инфляция в стране составляла 2,51%, по итогам сентября значение достигло 6%, говорится в материалах Минэкономразвития.

На фоне ослабления нацвалюты и последовавшего за этим ускорения инфляции Банк России начиная с июля уже трижды повышал ключевую ставку и поднял её с 7,5 до 13% годовых. Такие действия призваны охладить потребительскую активность в стране и тем самым сдержать рост потребительских цен. Помимо этого, увеличение ставки обычно приводит к повышению доходности депозитов и облигаций федерального займа, в результате чего хранение денег в рублях становится более привлекательным по сравнению с иностранной валютой.

Наряду с этим ещё в августе российские компании по предложению правительства согласились увеличить продажи валютной выручки на внутреннем рынке. Предполагалось, что это приведёт к росту предложения долларов, евро и юаней на бирже и поспособствует снижению курсов. Впрочем, устных договорённостей между властью и бизнесом оказалось недостаточно для поддержки рубля, считают эксперты.

«Видимо, достигнутые ранее договорённости могли быть обеспечены не всеми компаниями, поэтому понадобилось чёткое решение властей. Скорее всего, эта мера поможет укреплению российской валюты на фоне последних экономических и геополитических событий», — предположил в разговоре с RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Курс на укрепление

Хотя указ президента об обязательной продаже валютной выручки должен вступить в силу только на следующей неделе, новость о принятии этой административной меры уже позитивно отразилась на курсовой динамике. Так, на фоне заявлений властей ещё накануне стоимость доллара опустилась ниже психологической отметки 100 рублей и сейчас колеблется вблизи 97.

По мнению Александра Шнейдермана, в ближайшие месяцы значение может снижаться до 92,5 рубля. Похожей оценки придерживается и экономист компании BitRiver Андрей Лобода.

«С начала года рубль остаётся недооценённым. При отсутствии геополитического фактора реальная стоимость доллара вообще должна находиться в пределах 50—55 рублей… С учётом принятых руководством страны решений есть высокая вероятность, что позиции доллара начнут ослабевать так же стремительно, как они усиливались в первые десять месяцев текущего года. Конечно, до конца 2023-го курс вряд ли опустится ниже 92 рублей, но до начала весны 2024-го он вполне может упасть до 80», — не исключил собеседник RT.

Оптимистичную, но чуть более сдержанную динамику валютного курса прогнозируют и в Министерстве финансов. Как ожидают эксперты ведомства, по итогам 2023-го стоимость доллара опустится до 94,3 рубля, а в 2024—2026 годах составит в среднем 90—92 рубля.