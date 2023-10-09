Валютное охлаждение: стоимость доллара упала ниже 99 рублей после первого за полтора года скачка до 102

9 октября во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые за полтора года ненадолго превышал отметку 102 рубля, но уже вечером начал падать и в определённый момент опускался ниже 99 рублей. Главной причиной таких колебаний эксперты называют сохраняющийся дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением в России. Кроме того, как отмечают аналитики, очередное обострение палестино-израильского конфликта могло привести к укреплению доллара на мировом рынке, в том числе по отношению к рублю. Впрочем, текущее положение дел не вызывает беспокойства в Кремле. По мнению специалистов, российские финансовые власти располагают достаточным количеством инструментов для стабилизации курса.

В понедельник, 9 октября, курсы иностранных валют показывают неоднозначную динамику на Московской бирже. В середине дня юань дорожал на 2,3%, до 14,03 рубля, а доллар — на 1,9%, до 102,35 рубля. В последний раз такие высокие уровни можно было наблюдать ещё в марте 2022 года. Тем временем стоимость евро поднималась на 2,1% и впервые с середины августа 2023-го достигала 108,03 рубля. Однако уже вечером значения опускались до 13,53, 98,84 и 104,35 рубля соответственно.

Главной причиной курсовых колебаний эксперты считают сохраняющийся дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением в России: получаемых от экспорта долларов, евро и юаней сейчас поступает в страну меньше, чем год назад, а востребованность бизнеса в них резко выросла на фоне восстановления импорта. Растущая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке приводит к их удорожанию относительно рубля.

«Вероятно, этот дисбаланс усилился после введения временного запрета на экспорт топлива из России. При этом отток капитала и присоединение спекулянтов к движению против рубля также остаются вызовами для нацвалюты», — объяснил RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Кроме того, по словам эксперта, очередное обострение палестино-израильского конфликта могло привести к увеличению спроса на доллары в мире, что обернулось дополнительным удорожанием американской валюты на международном рынке, в том числе относительно рубля.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Нынешняя ситуация в Израиле, как и любая другая геополитическая нестабильность, может оказать временное воздействие на курс валюты. Поэтому до конца недели стоимость доллара ещё может подниматься до диапазона 104—105 рублей, а евро — до 110 рублей», — полагает собеседник RT.

Впрочем, текущее положение дел на валютном рынке не вызывает опасений у российских властей. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия руководства страны сегодня полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность, поэтому «оснований для беспокойства нет». Аналогичная позиция и у президента России Владимира Путина.

«Мы не только преодолели все трудности прошлого года, но и в плюс ушли: под 3% — рост экономики, безработица — 3%, долги сокращаются… Да, у нас есть проблемы, мы их видим: невозврат выручки, ослабление национальной валюты. Мы это видим. И Центральный банк, и правительство реагируют на это. Уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие», — заявил Путин 5 октября во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Начиная с середины августа на фоне ослабления рубля и последовавшего за этим ускорения инфляции ЦБ уже дважды повышал ключевую ставку и поднял её с 8,5 до 13% годовых. Такие действия призваны охладить потребительскую активность в стране и тем самым сдержать рост потребительских цен. Помимо этого, увеличение ставки обычно приводит к повышению доходности депозитов и облигаций федерального займа, в результате чего хранение денег в рублях становится более привлекательным по сравнению с иностранной валютой.

Gettyimages.ru

© Vladislav Zolotov

Параллельно с действиями Центробанка правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке. Это должно приводить к росту предложения иностранных денежных знаков на бирже и способствовать снижению курсов доллара, евро и юаня.

Также по теме Для сдерживания инфляции: Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых В пятницу, 15 сентября, руководство российского Центробанка вновь решило повысить ключевую ставку и довести её до 13% годовых. Как...

«Думаю, в настоящий момент нужно на уровне административных мер проводить дополнительную работу и вести новые переговоры с экспортёрами. Причём необязательно официально принуждать их сдавать выручку — можно договариваться об увеличении их присутствия на валютном рынке. Кроме того, остаётся проблема контроля за движением капитала. Здесь необходимо планомерно закрывать окна и лазейки по выводу средств за рубеж», — сказал в беседе с RT директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Помимо этого, Центральный банк может решиться на ещё одно повышение ключевой ставки, считает Александр Бахтин. В целом, по мнению эксперта, в распоряжении российских финансовых властей сегодня остаётся достаточно инструментов для стабилизации курса рубля.

«Речь может идти и об ужесточении валютного контроля, о барьерах для вывода активов, разовых интервенциях и, если потребуется, введении обязательных норм продажи валютной выручки. Кроме того, цены на нефть краткосрочно могут вернуться к значениям выше $90 за баррель из-за роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке», — добавил Бахтин.

Тем не менее специалист не исключает, что в ближайшее время курс доллара ещё может подниматься до 105,5 рубля. Впрочем, уже к концу года показатель должен скорректироваться, считают в Министерстве финансов России.

«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платёжного баланса. По итогам 2023 года прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 рубля за доллар США. В 2024—2026 годах курсовая динамика сложится на уровне 90—92 рубля за доллар», — говорится в материалах Минфина.