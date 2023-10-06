«Будет способствовать поддержанию стабильной ситуации»: правительство одобрило новые меры для сдерживания цен на топливо

Правительство России одобрило дополнительные меры для стабилизации цен на бензин и дизель. В частности, будут восстановлены параметры топливного демпфера и нефтяники снова начнут получать полный объём компенсаций из бюджета за поставку горючего на внутренний рынок. Одновременно увеличена обязательная доля продажи нефтепродуктов на бирже, а для пресечения серого экспорта введут заградительную пошлину в размере 50 тыс. рублей за тонну. Наряду с этим решено снять ограничения на прокачку дизельного топлива за границу по трубопроводам, если компания поставляет на внутренний рынок не менее половины произведённого горючего. Как в результате нововведений могут измениться ценники на АЗС — в материале RT.

Правительство России утвердило дополнительные системные меры по сдерживанию цен на бензин и дизель. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба кабмина.

В первую очередь власти решили восстановить параметры топливного демпфера. Теперь нефтяники вновь начнут получать от государства полный размер компенсаций за продажу горючего внутри страны вместо экспорта.

«Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», — говорится в сообщении правительства.

Ранее руководство страны вдвое урезало размер этих выплат в целях экономии бюджетных средств. В результате энергетические компании стали чаще отгружать горючее за границу, что привело к его нехватке в ряде регионов и повышению цен.

Решение вернуть прежние условия возмещений бизнесу было принято в том числе на фоне улучшения ситуации с государственными финансами. Как сообщил накануне президент России Владимир Путин, уже в III квартале доходы российской казны превысили объём расходов на 660 млрд рублей. Хотя по итогам всего 2023 года власти по-прежнему прогнозируют бюджетный дефицит, его объём будет сравнительно небольшим.

«По году будет дефицит (бюджета. — RT), но только 1% (ВВП. — RT). Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика», — заявил Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Вместе с пересмотром формулы демпфирующего механизма правительство обяжет нефтяников нарастить продажи топлива на бирже. Если сейчас компании должны реализовывать через торговую площадку 13% от общего объёма произведённого бензина, то теперь это значение будет установлено на уровне 15%. В свою очередь, для дизеля норматив повысят с 9,5 до 12,5%.

«Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, даёт независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок. Утверждённые изменения позволят повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», — пояснили в кабмине.

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Кроме того, для насыщения внутреннего рынка ещё в конце сентября правительство в принципе запретило поставки горючего за рубеж. Ограничения пока носят бессрочный характер, но после их отмены власти собираются ввести заградительную пошлину на вывоз нефтепродуктов из страны. Мера поможет пресечь так называемый серый экспорт, уточнили в кабмине.

«Она (пошлина. — RT) составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи. Таким образом правительство пресекает попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не позволяет им вывозить классовое топливо под видом других продуктов», — рассказали в правительстве.

В то же время власти собираются отменить запрет на экспорт дизеля, который прокачивают в морские порты по трубопроводам. Вместе с тем ограничение будет снято только в том случае, если компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого топлива.

«Надо плотнее работать»

Всего с начала 2023 года оптовые цены на бензин и дизель в России выросли примерно в полтора раза и в сентябре обновляли исторический максимум. В то же время на заправках страны стоимость горючего увеличилась в среднем на 9,4—11,1%, что вдвое превысило общий уровень инфляции. Об этом свидетельствуют материалы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и Федеральной службы статистики.

Одной из главных причин такой динамики стал резкий рост мировых цен на нефть, о чём ранее заявлял Владимир Путин. По его словам, в условиях удорожания сырья на международных площадках российским компаниям стало прибыльнее поставлять топливо за границу, чем продавать его внутри страны.

«Они (нефтяники. — RT) свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу… Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают, и с компаниями надо плотнее работать…чтобы они тоже и свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца... Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно», — заявил Путин на совещании с кабмином 27 сентября.

Примечательно, что на фоне одобренных правительством инициатив стоимость топлива в России уже начала снижаться. По сравнению с рекордными уровнями начала осени к настоящему моменту бензин и дизель на бирже подешевели примерно на 19—24%.

Снижение оптовых цен стало постепенно отражаться и на динамике розничных. Так, за последнюю неделю сентября литр бензина АИ-92 на российских АЗС подешевел в среднем на 0,41% — до 51,41 рубля, литр АИ-95 — на 0,55%, до 56,16 рубля, а литр дизельного топлива — на 0,14%, до 64,9 рубля.

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Отметим, что вместе с правительством в ситуацию на рынке нефтепродуктов вмешалась и Федеральная антимонопольная служба. Ведомство потребовало от энергетических компаний снизить стоимость продажи топлива и уже возбудило шесть дел в пяти регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

«ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учётом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу. В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», — предупредили в ведомстве.

Компромиссный вариант

Как полагают опрошенные RT эксперты, власти намерены сделать всё для того, чтобы к концу года рост цен на топливо для потребителей вернулся к уровню инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2023-го этот показатель может составить 7,5—8%.

«Сейчас вернули выплаты в рамках демпфера, повысили процент обязательных продаж, убрали спекулянтов с экспортного рынка. Все эти меры очень важны для отрасли, а самое главное, что правительство действует системно, чего не было во время топливного кризиса 2018 года. Ключевая задача властей — остановить рост цен в рознице и удержать его в пределах инфляции», — подчеркнул в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Похожей точки зрения придерживается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, новые меры кабмина стали компромиссным вариантом для рынка и должны нормализовать ситуацию.

«В целом решения должны способствовать стабилизации цен на топливо в опте и рознице. Причём, думаю, есть и неформальная договорённость властей с бизнесом работать над снижением отпускной цены до показателей, которые укладываются в уровень инфляции», — рассказал Юшков в интервью RT.

Возможность дальнейшего торможения роста цен не исключил и экономист компании BitRiver Андрей Лобода. По его мнению, если бензин продолжит дорожать прежними темпами, то АЗС со временем станут работать в убыток, поскольку всё больше автовладельцев будет реже ездить, переходить на газомоторное топливо или даже продавать машины.