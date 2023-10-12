Курс на укрепление: рубль начал дорожать после введения обязательной продажи валютной выручки для ряда экспортёров

На торгах в четверг, 12 октября, курсы доллара, евро и юаня на Мосбирже падали почти на 4% и впервые с конца сентября опускались ниже 97, 103 и 13,5 рубля соответственно. Рынок отреагировал на решение президента России Владимира Путина обязать ряд экспортёров продавать имеющуюся у них валюту. Мера, в частности, касается предприятий энергосектора, металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. В рамках инициативы отдельные организации должны будут отчитываться перед властями о сроках и объёмах валютных операций, а Росфинмониторинг станет назначать в этих компаниях своих представителей для надзора за соблюдением президентского указа. Как полагают в правительстве и ЦБ, принятое решение позволит сдержать курсовые колебания, повысить предсказуемость рынка и снизить возможности для спекуляций.

В четверг, 12 октября, курсы иностранных валют заметно снижаются на Московской бирже. В начале торгов стоимость доллара опускалась на 3,74%, до 96,46 рубля, евро — на 3,66%, до 102,59 рубля, а юаня — на 3,68%, до 13,2 рубля. Ранее аналогичные значения можно было наблюдать ещё в последних числах сентября.

Российская валюта начала уверенно дорожать по отношению к американской, европейской и китайской после того, как президент страны Владимир Путин обязал ряд экспортёров продавать имеющиеся у них зарубежные денежные знаки. О подписании такого указа накануне вечером сообщили в правительстве.

Согласно документу, обязательство о репатриации и продаже валютной выручки вводится на шесть месяцев и затрагивает 43 группы компаний. В частности, речь идёт о предприятиях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Отдельные организации должны будут предоставлять в Центральный банк и Федеральную службу по финансовому мониторингу планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Кроме того, Росфинмониторинг будет назначать своих уполномоченных представителей в этих компаниях для надзора за соблюдением правил валютного контроля.

«Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — заявил первый зампред кабмина Андрей Белоусов.

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Точные параметры продажи выручки правительство собирается определить уже в ближайшее время. В Центробанке при этом также ждут нормализации обстановки на валютном рынке за счёт принятой инициативы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки… может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчётов для большинства участников внешнеторговой деятельности», — заявили в ЦБ.

Возврат доверия

Отметим, что за последние полгода курс доллара на Мосбирже вырос почти на 20%, а в начале текущей недели показатель ненадолго поднимался выше 102 рублей — впервые с марта 2022-го. Главной причиной наблюдаемой динамики эксперты называют возросший дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением в России.

Так, получаемых от экспорта долларов, евро и юаней стало поступать в страну меньше, чем год назад, а востребованность бизнеса в них резко выросла в связи с восстановлением импорта. Растущая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля в последние месяцы.

На фоне ослабления нацвалюты и последовавшего за этим ускорения инфляции Банк России начиная с июля уже трижды повышал ключевую ставку и поднял её с 7,5 до 13% годовых. Такие действия призваны охладить потребительскую активность в стране и тем самым сдержать рост потребительских цен. Помимо этого, увеличение ставки обычно приводит к повышению доходности депозитов и облигаций федерального займа, в результате чего хранение денег в рублях становится более привлекательным по сравнению с иностранной валютой.

Наряду с этим ещё в августе российские компании по предложению правительства согласились увеличить продажи валютной выручки на внутреннем рынке. Предполагалось, что это приведёт к росту предложения долларов, евро и юаней на бирже и поспособствует снижению курсов. Впрочем, устных договорённостей между властью и бизнесом оказалось недостаточно для поддержки рубля, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Обязательный норматив для компаний по продаже валютной выручки фигурировал среди потенциальных мер финансовых властей по стабилизации курса рубля, потому новость не стала сюрпризом. Если повышение ставки ЦБ сказывается на курсовой динамике с временным лагом, то введение норм обязательной продажи валюты способно оказать быстрый эффект и помочь привести курс к более адекватным уровням», — рассказал Бахтин в интервью RT.

По последним данным Центробанка, если в июле российские экспортёры продавали около 67% своей валютной выручки, то по итогам августа значение выросло до 72%. Теперь, как полагает Александр Бахтин, обязательный норматив может быть установлен на уровне не ниже 80%, как было сделано в 2022 году для сдерживания курсовых колебаний.

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Впрочем, согласно оценке профессора НИУ ВШЭ Евгения Когана, инициатива руководства страны вряд ли позволит значительно увеличить продажу валютной выручки на рынке. Как пояснил эксперт, в условиях внешних ограничений компаниям сегодня в принципе стало сложнее и затратнее по времени возвращать заработанные за рубежом деньги обратно в Россию. Тем не менее решение властей вмешаться в нынешнюю ситуацию на валютном рынке в первую очередь призвано вернуть доверие граждан к рублю, считает специалист.

«На фоне недавнего ослабления рубля стали расти инфляционные ожидания и опасения граждан по поводу того, что в следующем году негативная тенденция продолжится. Эти процессы рождают недоверие населения к нацвалюте, в результате чего мы можем получить отток средств — россияне будут стремиться переводить все свои заработки в валюту. Такого категорически нельзя допустить, поэтому принятая властями административная мера выглядит оправданной», — объяснил Коган в разговоре с RT.

По его мнению, в обозримом будущем курс доллара может опуститься до 94—95 рублей. В то же время Александр Бахтин не исключает возможности снижения показателя до 90 рублей к концу года. Оптимистичной оценки придерживаются и в Министерстве финансов России.

«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платёжного баланса. По итогам 2023 года прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 рубля за доллар США. В 2024—2026 годах курсовая динамика сложится на уровне 90—92 рубля за доллар», — говорится в материалах Минфина.