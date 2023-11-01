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С учётом повышения ставки ЦБ, нефтяных цен и действий экспортёров: как могут измениться валютные курсы в ноябре

Эксперты не исключили возможность снижения курса доллара до 90 рублей в ноябре

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Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова
На первых торгах ноября курс доллара на Мосбирже опускался ниже 93 рублей, курс евро — до 98,4 рубля, а курс юаня — до 12,65 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц в пользу укрепления нацвалюты будет играть октябрьское решение Центробанка поднять ключевую ставку сразу до 15% годовых. Кроме того, участники рынка продолжат внимательно следить за динамикой нефтяных цен на фоне действий ОПЕК+ и продолжающегося палестино-израильского конфликта. При этом главным фактором поддержки рубля будет продажа валютной выручки компаниями-экспортёрами в соответствии с указом президента, считают аналитики. Как на этом фоне может измениться стоимость доллара, евро и юаня до конца осени — в материале RT.
С учётом повышения ставки ЦБ, нефтяных цен и действий экспортёров: как могут измениться валютные курсы в ноябре
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В среду, 1 ноября, российская валюта незначительно укрепляется на Московской бирже. В начале торгов доллар дешевел на 0,44%, до 92,99 рубля, евро — на 0,45%, до 98,4 рубля, а юань — на 0,25%, до 12,65 рубля.

Курсы иностранных валют умеренно снижаются на первых торгах ноября после неоднозначной октябрьской динамики. Так, в начале прошлого месяца стоимость доллара, например, колебалась в диапазоне 98—100 рублей, но уже спустя неделю ненадолго поднималась выше 102 — максимального уровня с весны 2022-го. Впрочем, после этого показатель стал резко падать и в конце октября даже ненадолго опускался ниже 92 рублей.

«Рубль стал укрепляться на фоне указа президента об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортёрами. Дополнительным фактором поддержки нацвалюты стало очередное повышение ключевой ставки Центробанком, которое превзошло ожидания рынка. Также не стоит забывать о геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, что способствует сохранению высоких цен на нефть», — рассказал RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Отметим, что ещё летом серьёзное давление на рубль стал оказывать возросший дисбаланс между спросом и предложением на российском валютном рынке. Получаемых от экспорта долларов, евро и юаней стало поступать в страну меньше, чем год назад, а востребованность бизнеса в них резко выросла на фоне восстановления импорта. Усилившаяся нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

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По мере ослабления нацвалюты на протяжении всего лета и в первой половине осени в России начала заметно расти стоимость зависимых от импорта категорий товаров и услуг. В результате если ещё в конце мая годовая инфляция в стране составляла 2,51%, то по состоянию на 23 октября значение достигло 6,59%, свидетельствуют последние данные Минэкономразвития.

В ответ на стремительное повышение валютных курсов и ускорение инфляции Центральный банк стал ужесточать свою денежно-кредитную политику (ДКП). Так, ещё в июле топ-менеджмент ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%, в августе на внеплановом заседании довёл планку до 12%, в сентябре — до 13%, а на заседании 27 октября поднял её сразу до 15%, хотя участники рынка прогнозировали рост лишь до 14% годовых.

«Ужесточение ДКП и ставка 15% призваны охладить кредитную активность, включая внешнеторговые операции, что должно привести к падению спроса на импорт и уменьшению покупок валюты на рынке. Кроме того, за счёт повышения ставок рублёвые инструменты в банках становятся привлекательнее, чем в инвалюте, и это тоже уменьшает давление на рубль», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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Впрочем, по мнению экспертов, определяющим фактором поддержки рубля стали инициированные руководством страны изменения валютного регулирования. Согласно указу президента Владимира Путина, с 16 октября ряд крупных российских экспортёров должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.

Мера затрагивает, в частности, предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Предполагается, что инициатива поможет выравниванию баланса между спросом и предложением на валютном рынке и снизит возможности для финансовых спекуляций.

«Продажа валютной выручки и налоговые выплаты компаний-экспортёров окажут помощь рублю в ноябре. При этом в случае возобновления тенденции на ослабление рубля мы ожидаем вербальных и фактических интервенций со стороны Центробанка», — предположил в разговоре с RT управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Похожую точку зрения выразил и Александр Джиоев. По его словам, если действующие инициативы окажутся неэффективными, на этот случай у руководства страны есть в запасе дополнительные меры по стабилизации обстановки на финансовом рынке. Так, например, власти могут ограничить объём валюты, разрешённой для перевода за рубеж физлицами, не исключил аналитик.

Нефтяная поддержка

В ноябре помощь рублю продолжит оказывать и по-прежнему дорогая нефть, считает доцент Финансового университета при правительстве Сергей Суверов. Поскольку Россия и другие страны — участницы сделки ОПЕК+ продолжают сокращать добычу и экспорт энергоносителей, на глобальном рынке углеводородов образовался дефицит, что способствует повышению мировых цен на сырьё.

Более того, по мере обострения палестино-израильского конфликта инвесторы опасаются возможных перебоев с поставками энергоресурса из стран Ближнего Востока на международный рынок. Это, в свою очередь, рискует обернуться резким скачком нефтяных котировок, не исключил Суверов.

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«В ближайший месяц рубль, вероятно, будет и дальше получать поддержку от высоки цен на нефть из-за глобального дефицита углеводородов и продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке. Причём, по некоторым прогнозам, в случае дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС нефтяные котировки могут подняться с нынешних $85—90 выше $155 за баррель», — рассказал собеседник RT.

Как полагает Сергей Суверов, при сохранении текущих условий курс доллара может опуститься до 90 рублей по итогам ноября и будет колебаться вблизи этой отметки до конца года. Аналогичной точки зрения придерживается и Михаил Зельцер. По его словам, к началу зимы стоимость американской валюты может отойти к 90 рублям, европейской — к 95, а китайской — к 12. Между тем более серьёзного снижения показателей пока ожидать не стоит, уверен Николай Рясков.

«В целом мы пока не наблюдаем фундаментальных причин для падения курса доллара ниже 90 рублей и по-прежнему считаем, что к концу года курс ещё может вернуться в диапазон 95—100. В ноябре ждём незначительных курсовых колебаний. Скорее всего, курсы останутся примерно на уровне конца октября или, возможно, немного снизятся до достижения паритета», — заключил Рясков.

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