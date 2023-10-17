Узнать больше

Первое применение энергетического оружия: 50 лет назад начался крупнейший в истории нефтяной кризис

Короткая ссылка
Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова
50 лет назад начался самый масштабный за всю историю энергетический кризис. 17 октября 1973 года арабские страны перекрыли поставки нефти Соединённым Штатам и ряду союзников Вашингтона, поддержавшим Израиль в войне с Египтом и Сирией. Ограничения обернулись четырёхкратным скачком мировых цен на энергоресурс — с $3 до $13 за баррель. Зависимые на тот момент от ближневосточной нефти западные государства столкнулись с психологическим шоком населения, резким разгоном инфляции и торможением экономического роста из-за снижения научно-технического прогресса. В то же время санкции привели к резкому увеличению прибыли арабских стран и поспособствовали появлению на глобальном энергорынке такого крупного игрока, как СССР.
Первое применение энергетического оружия: 50 лет назад начался крупнейший в истории нефтяной кризис
  • Gettyimages.ru
  • © Citizen of the Planet / UCG / Universal Images Group

17 октября 1973 года участники Организации арабских стран — экспортёров нефти (ОАПЕК) в лице Саудовской Аравии, Алжира, Бахрейна, Египта, Ирака, Кувейта, Ливии, Катара, Сирии и ОАЭ отказались продавать нефть государствам, поддержавшим Израиль в ходе так называемой войны Судного дня. В результате ближневосточное сырьё полностью перестало поступать в США, Канаду, Японию, Великобританию, Нидерланды и ряд других европейских стран.

Этот день принято считать отправной точкой мирового энергетического кризиса, который по-прежнему остаётся крупнейшим за всю историю. Арабские санкции в отношении Запада спровоцировали четырёхкратный скачок мировых цен на нефть, привели к торможению экономического роста в Соединённых Штатах и странах — союзницах Вашингтона, а также укрепили роль Ближнего Востока и СССР на глобальном энергорынке.

Смещение баланса

Отметим, что в 1960-х годах на фоне уверенного роста глобальной экономики спрос на нефть в мире увеличился более чем в два раза (с 21,4 млн до 45,3 млн баррелей в сутки). В тот момент на Западе и в Японии за счёт стремительного развития промышленности и потребительского бума использование энергоресурсов росло гораздо быстрее, чем в ряде других стран. Между тем если в начале десятилетия международный рынок сырья практически полностью контролировали американские и европейские компании, то уже к концу декады баланс сил стал смещаться в сторону ближневосточных государств.

Также по теме
Сырьевой союз: как ОПЕК за 60 лет изменила мировой рынок нефти
10—14 сентября 1960 года была образована Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Добывающие энергосырьё государства...

Ещё в 1960 году добывающие энергосырьё арабские страны решили объединиться, чтобы противостоять западным корпорациям и получить право самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами. В результате сначала была создана Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК), куда наряду с ближневосточными государствами вошла ещё и Венесуэла, а позже появился именно региональный союз в виде ОАПЕК.

В целом конец 1960-х — начало 1970-х эксперты называют периодом определённой суверенизации внешней политики стран Ближнего Востока. После Второй мировой войны регион охватила волна национально-освободительных движений, и на протяжении следующих 30 лет ряд государств продолжали поочерёдно обретать независимость от Европы.

«Набирала силу идея панарабизма — единства и солидарности арабов. Всё больше происходила диверсификация внешних связей этих стран. Причём если прежде западные компании устанавливали цены на нефть и квоты на добычу, то с появлением ОПЕК страны-производители начали самостоятельно отстаивать свои интересы и зарабатывать деньги», — рассказал RT лаборант базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде.

  • globallookpress.com
  • © Sina Schuldt

Таким образом, Запад начал постепенно терять политический и экономический контроль над основными производителями нефти. В 1967 году ближневосточный альянс впервые попытался этим воспользоваться. Тогда в ходе Шестидневной войны с Израилем коалиция арабских стран решила перекрыть экспорт нефти главным союзникам еврейского государства — США, Великобритании и ФРГ, но инициатива не увенчалась успехом.

«Использовать так называемое энергетическое оружие в 1967 году не удалось, поскольку Запад в то время ещё недостаточно сильно зависел от ближневосточной нефти. Однако за последующие пять-шесть лет ситуация сильно изменилась. Так, например, в Европе за эти годы доля арабского сырья в общем объёме импорта увеличилась более чем вдвое — с 13 до 30%, поэтому уже в 1973 году у ОАПЕК всё получилось», — отметил Садыгзаде.

Ближневосточный удар

6 октября 1973 года начался четвёртый масштабный арабо-израильский конфликт, известный также как война Судного дня или Октябрьская война. Противостояние было вызвано недовольством руководства арабских стран итогами Шестидневной войны 1967-го, когда Израиль захватил территории на Синайском полуострове, Голанских высотах, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Войска Египта и Сирии атаковали занятые израильтянами позиции в день поста Иом-Кипур (Судный день) и поначалу добились серьёзных успехов.

«На первом этапе конфликта Египет и Сирия показывали впечатляющие результаты, создавая иллюзию возможной победы арабской коалиции над Израилем. Однако вскоре благодаря поддержке со стороны Запада и объединению еврейского общества Израиль начал одерживать победы. На фоне этих событий арабские страны стали активно обсуждать введение эмбарго против западных государств и в итоге сделали это, вызвав глобальный экономический коллапс», — рассказал Мурад Садыгзаде.

  • © Ilan Ron/GPO/Getty Images

Поскольку к тому моменту ОАПЕК уже была значимым игроком на мировом рынке нефти, ограничение поставок Западу и начавшееся параллельно сокращение добычи в арабских странах привели к физическому дефициту сырья, который оказалось некому восполнить. В этих условиях в мире началось ажиотажное удорожание энергоносителей.

Так, если ещё в сентябре 1973 года баррель нефти на мировом рынке торговался в среднем по $2,7, то уже в январе 1974-го котировки взлетели до $13. Об этом свидетельствуют материалы Всемирного банка.

«Хотя, например, США к 1973 году сами были крупным производителем нефти, они потребляли сравнительно больше и напрямую зависели от поставок из Саудовской Аравии. В итоге в странах коллективного Запада сложилась острая нехватка топлива, что вызвало рост цен и спровоцировало инфляцию», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Также по теме
«Заложники собственных санкций»: США исчерпали половину своих стратегических резервов нефти
Объём стратегических нефтяных резервов в США сократился до минимума с 1983 года, а сами запасы опустели наполовину. Власти страны...

Отметим, что ещё в 1972-м уровень годовой инфляции в Соединённых Штатах составил 3,3%, но уже в 1973-м вырос до 6,2%, а в 1974-м достиг 11,1%. В Японии за это время рост потребительских цен ускорился с 4,8 до 23,2%, а в странах — участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда наряду с США и Японией тогда входили Канада и значительная часть европейских государств, — с 6,6 до 15,5%.

Вызванный действиями арабских стран шок захватил и всю социальную структуру промышленных государств, о чём позже вспоминал известный американский экономист Дэниел Ергин. По его словам, эмбарго оказало огромное психологическое влияние на европейцев и японцев, поскольку «вернуло их к тяжёлым послевоенным годам лишений и дефицита», а экономические достижения 1950-х и 1960-х годов «внезапно показались весьма сомнительными и шаткими».

«В Соединённых Штатах низкий уровень поставок ударил по вере в бесконечное изобилие природных ресурсов — убеждению, настолько прочно укоренившемуся в американском сознании и повседневной жизни, что вплоть до октября 1973 года огромное большинство населения даже понятия не имели, что страна вообще импортирует нефть», — писал Ергин.

  • Gettyimages.ru

Как отмечал специалист, бензин на американских заправках подорожал почти на 40%. Причём автомобилистам приходилось не только тратить больше денег и отстаивать длинные очереди за топливом, но и отыскивать бензоколонки, где цена горючего повышалась не чаще одного раза в день.

В ноябре 1973-го президент страны Ричард Никсон обратился к нации и в качестве антикризисных мер предложил понизить температуру в жилых, офисных, промышленных и административных помещениях, сократить количество авиарейсов, реже пользоваться автомобилями, ужесточить скоростные ограничения на дорогах и приостановить переход коммунальных служб с угля на нефть. Одновременно власти страны всерьёз рассматривали введение талонов на бензин.

Точка невозврата

Отметим, что боевые действия в рамках войны Судного дня продолжались меньше трёх недель и завершились 25 октября 1973-го на фоне давления СССР и США. Между тем нефтяное эмбарго продолжало действовать ещё почти полгода и было отменено только в марте 1974-го после серии переговоров.

Впрочем, снятие ограничений так и не привело к возвращению нефтяных цен на докризисный уровень, а Вашингтон и его союзники ещё долгое время ощущали экономические последствия арабских санкций. Например, за счёт удорожания энергии и роста издержек технологическое развитие американских и японских производств откатилось к уровню первой половины 1960-х, писал американский экономист Дейл Йоргенсон.

«С 1973 по 1979 год динамика технического прогресса (в Японии и США. — RT) была отрицательной... Именно эти драматические изменения послужили причиной торможения экономического роста», — отмечал специалист.

Если в 1960-х объём японского ВВП ежегодно прибавлял в среднем по 10,4%, то уже в 1970-х этот показатель составлял лишь 4,5%. В то же время рост американской экономики замедлился с 4,7 до 3,2%, а стран ОЭСР — с 5,4 до 3,6%.

При этом на Ближнем Востоке наблюдалась обратная тенденция. Согласно доступным данным Всемирного банка, экономика Саудовской Аравии в 1969-м выросла на 6%, а начиная с 1970-го на протяжении десяти лет ежегодно увеличивалась в среднем на 16,5%.

Также по теме
Впервые с лета 2022 года: цена российской нефти Urals превысила $83 за баррель
Стоимость российской нефти Urals впервые с лета 2022 года преодолела отметку $83 за баррель. За последние четыре месяца энергоресурс...

«На фоне кризиса экспортные доходы ближневосточных государств увеличились в четыре раза, а темпы экономического роста ощутимо ускорились. Развитые промышленные страны осознали свою зависимость от арабской нефти, в связи с чем стали наращивать собственную добычу и диверсифицировать закупки», — рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как отметил Мурад Салыгзаде, ряд западных стран решили заняться расширением своих стратегических запасов нефти, а многие стали развивать атомную энергетику. Кроме того, по словам Игоря Юшкова, началось активное изучение возобновляемых источников энергии, возникла проблема изменения климата, а также поменялся автомобильный рынок: появились машины с малым расходом топлива. В свою очередь, стартовавшее в США массовое субсидирование новых проектов по добыче со временем привело к сланцевой революции в стране, добавил эксперт.

«Нефтяной кризис 1973 года стал знаковым событием и для СССР. Когда советское руководство увидело, как нефть дорожает на мировых рынках, в стране стали активно разведывать новые месторождения, например в Западной Сибири», — добавил Игорь Юшков.

  • Буровая вышка на реке Иртыш в Тюменской области. 1973 год
  • РИА Новости
  • © А. Лидов

По данным британской компании BP, ещё в середине 1960-х Советский Союз производил примерно 4,9 млн баррелей нефти в год, что было почти вдвое меньше по сравнению с показателями США и всего Ближнего Востока. Впрочем, уже в 1970-х объёмы добычи энергосырья в СССР превысили 11 млн баррелей в сутки, а к середине 1980-х достигли 12,3 млн. В результате на тот момент страна стала крупнейшим производителем углеводородов в мире.

«Советскому Союзу тогда очень повезло, потому что как раз в период глобального энергетического кризиса завершалось строительство трубопровода «Дружба». С помощью этой магистрали СССР очень сильно увеличил поставки энергоресурсов в Европу, откуда уже через посредников сырьё перенаправлялось в другие западные государства. Впрочем, есть версия, что отчасти из-за этого и возникли кризисные 1990-е годы, поскольку страна всё меньше производила другой продукции и больше ориентировалась на лёгкие нефтяные деньги», — рассказал Мурад Садыгзаде.

Отголоски прошлого

Нефтяное эмбарго 1973-го продлилось всего полгода отчасти потому, что для арабских государств оно тоже стало вызовом, считает Игорь Юшков. Как пояснил специалист, помимо США, Европы и Японии, поставлять сырьё было практически некуда, поскольку в других регионах мира ещё не было такого высокого спроса на топливо.

«Поэтому сейчас Ближний Восток с осторожностью смотрит на вовлечение в новые конфликты с Западом. Если вновь вводить эмбарго, то придётся жёстко конкурировать на азиатском рынке и сильно снижать цены или останавливать добычу. Это чревато социальным напряжением и экономическими проблемами для самих арабских стран», — добавил Юшков.

  • Gettyimages.ru
  • © Jonas Gratzer / LightRocket

Кроме того, по словам аналитика, на сегодняшний день среди ближневосточных экспортёров нефти нет и той консолидации, что была 50 лет назад. В этой связи эксперт пока считает маловероятным повторение событий 1973-го даже в условиях нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.

Также по теме
Более чем на 5%: нефтяные цены отреагировали ростом на обострение палестино-израильского конфликта
На торгах в понедельник, 9 октября, цена нефти эталонной марки Brent поднималась сразу на 5% и достигала $89 за баррель. Котировки...

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, а группы боевиков проникли на территорию еврейского государства.

Иерусалим, в свою очередь, инициировал контртеррористическую операцию под названием «Железные мечи» и нанёс ряд авиаударов по территории Палестины. При этом 8 октября в Израиле впервые с 1973 года был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны. На этом фоне с начала конфликта мировые цены на нефть уже подскочили более чем на 7%.

«Тем не менее повторения кризиса 1973 года пока не ожидается, поскольку тогда страны арабского мира действовали консолидированно, а сейчас ещё неясно, будет ли у них единая позиция и станут ли они вообще вмешиваться в конфликт. Тем не менее многие игроки рынка опасаются втягивания Ирана в боевые действия. На протяжении двух лет республика постоянно наращивала объёмы добычи и экспорта нефти, а если сейчас она ограничит или прекратит поставки, это приведёт к резкому скачку цен, поскольку в мире и так наблюдается дефицит сырья», — объяснил Игорь Юшков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Последние новости России и мира читайте в нашем Twitter
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить