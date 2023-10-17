Первое применение энергетического оружия: 50 лет назад начался крупнейший в истории нефтяной кризис

50 лет назад начался самый масштабный за всю историю энергетический кризис. 17 октября 1973 года арабские страны перекрыли поставки нефти Соединённым Штатам и ряду союзников Вашингтона, поддержавшим Израиль в войне с Египтом и Сирией. Ограничения обернулись четырёхкратным скачком мировых цен на энергоресурс — с $3 до $13 за баррель. Зависимые на тот момент от ближневосточной нефти западные государства столкнулись с психологическим шоком населения, резким разгоном инфляции и торможением экономического роста из-за снижения научно-технического прогресса. В то же время санкции привели к резкому увеличению прибыли арабских стран и поспособствовали появлению на глобальном энергорынке такого крупного игрока, как СССР.

17 октября 1973 года участники Организации арабских стран — экспортёров нефти (ОАПЕК) в лице Саудовской Аравии, Алжира, Бахрейна, Египта, Ирака, Кувейта, Ливии, Катара, Сирии и ОАЭ отказались продавать нефть государствам, поддержавшим Израиль в ходе так называемой войны Судного дня. В результате ближневосточное сырьё полностью перестало поступать в США, Канаду, Японию, Великобританию, Нидерланды и ряд других европейских стран.

Этот день принято считать отправной точкой мирового энергетического кризиса, который по-прежнему остаётся крупнейшим за всю историю. Арабские санкции в отношении Запада спровоцировали четырёхкратный скачок мировых цен на нефть, привели к торможению экономического роста в Соединённых Штатах и странах — союзницах Вашингтона, а также укрепили роль Ближнего Востока и СССР на глобальном энергорынке.

Смещение баланса

Отметим, что в 1960-х годах на фоне уверенного роста глобальной экономики спрос на нефть в мире увеличился более чем в два раза (с 21,4 млн до 45,3 млн баррелей в сутки). В тот момент на Западе и в Японии за счёт стремительного развития промышленности и потребительского бума использование энергоресурсов росло гораздо быстрее, чем в ряде других стран. Между тем если в начале десятилетия международный рынок сырья практически полностью контролировали американские и европейские компании, то уже к концу декады баланс сил стал смещаться в сторону ближневосточных государств.

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Ещё в 1960 году добывающие энергосырьё арабские страны решили объединиться, чтобы противостоять западным корпорациям и получить право самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами. В результате сначала была создана Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК), куда наряду с ближневосточными государствами вошла ещё и Венесуэла, а позже появился именно региональный союз в виде ОАПЕК.

В целом конец 1960-х — начало 1970-х эксперты называют периодом определённой суверенизации внешней политики стран Ближнего Востока. После Второй мировой войны регион охватила волна национально-освободительных движений, и на протяжении следующих 30 лет ряд государств продолжали поочерёдно обретать независимость от Европы.

«Набирала силу идея панарабизма — единства и солидарности арабов. Всё больше происходила диверсификация внешних связей этих стран. Причём если прежде западные компании устанавливали цены на нефть и квоты на добычу, то с появлением ОПЕК страны-производители начали самостоятельно отстаивать свои интересы и зарабатывать деньги», — рассказал RT лаборант базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде.

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Таким образом, Запад начал постепенно терять политический и экономический контроль над основными производителями нефти. В 1967 году ближневосточный альянс впервые попытался этим воспользоваться. Тогда в ходе Шестидневной войны с Израилем коалиция арабских стран решила перекрыть экспорт нефти главным союзникам еврейского государства — США, Великобритании и ФРГ, но инициатива не увенчалась успехом.

«Использовать так называемое энергетическое оружие в 1967 году не удалось, поскольку Запад в то время ещё недостаточно сильно зависел от ближневосточной нефти. Однако за последующие пять-шесть лет ситуация сильно изменилась. Так, например, в Европе за эти годы доля арабского сырья в общем объёме импорта увеличилась более чем вдвое — с 13 до 30%, поэтому уже в 1973 году у ОАПЕК всё получилось», — отметил Садыгзаде.

Ближневосточный удар

6 октября 1973 года начался четвёртый масштабный арабо-израильский конфликт, известный также как война Судного дня или Октябрьская война. Противостояние было вызвано недовольством руководства арабских стран итогами Шестидневной войны 1967-го, когда Израиль захватил территории на Синайском полуострове, Голанских высотах, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Войска Египта и Сирии атаковали занятые израильтянами позиции в день поста Иом-Кипур (Судный день) и поначалу добились серьёзных успехов.

«На первом этапе конфликта Египет и Сирия показывали впечатляющие результаты, создавая иллюзию возможной победы арабской коалиции над Израилем. Однако вскоре благодаря поддержке со стороны Запада и объединению еврейского общества Израиль начал одерживать победы. На фоне этих событий арабские страны стали активно обсуждать введение эмбарго против западных государств и в итоге сделали это, вызвав глобальный экономический коллапс», — рассказал Мурад Садыгзаде.

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Поскольку к тому моменту ОАПЕК уже была значимым игроком на мировом рынке нефти, ограничение поставок Западу и начавшееся параллельно сокращение добычи в арабских странах привели к физическому дефициту сырья, который оказалось некому восполнить. В этих условиях в мире началось ажиотажное удорожание энергоносителей.

Так, если ещё в сентябре 1973 года баррель нефти на мировом рынке торговался в среднем по $2,7, то уже в январе 1974-го котировки взлетели до $13. Об этом свидетельствуют материалы Всемирного банка.

«Хотя, например, США к 1973 году сами были крупным производителем нефти, они потребляли сравнительно больше и напрямую зависели от поставок из Саудовской Аравии. В итоге в странах коллективного Запада сложилась острая нехватка топлива, что вызвало рост цен и спровоцировало инфляцию», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Отметим, что ещё в 1972-м уровень годовой инфляции в Соединённых Штатах составил 3,3%, но уже в 1973-м вырос до 6,2%, а в 1974-м достиг 11,1%. В Японии за это время рост потребительских цен ускорился с 4,8 до 23,2%, а в странах — участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда наряду с США и Японией тогда входили Канада и значительная часть европейских государств, — с 6,6 до 15,5%.

Вызванный действиями арабских стран шок захватил и всю социальную структуру промышленных государств, о чём позже вспоминал известный американский экономист Дэниел Ергин. По его словам, эмбарго оказало огромное психологическое влияние на европейцев и японцев, поскольку «вернуло их к тяжёлым послевоенным годам лишений и дефицита», а экономические достижения 1950-х и 1960-х годов «внезапно показались весьма сомнительными и шаткими».

«В Соединённых Штатах низкий уровень поставок ударил по вере в бесконечное изобилие природных ресурсов — убеждению, настолько прочно укоренившемуся в американском сознании и повседневной жизни, что вплоть до октября 1973 года огромное большинство населения даже понятия не имели, что страна вообще импортирует нефть», — писал Ергин.

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Как отмечал специалист, бензин на американских заправках подорожал почти на 40%. Причём автомобилистам приходилось не только тратить больше денег и отстаивать длинные очереди за топливом, но и отыскивать бензоколонки, где цена горючего повышалась не чаще одного раза в день.

В ноябре 1973-го президент страны Ричард Никсон обратился к нации и в качестве антикризисных мер предложил понизить температуру в жилых, офисных, промышленных и административных помещениях, сократить количество авиарейсов, реже пользоваться автомобилями, ужесточить скоростные ограничения на дорогах и приостановить переход коммунальных служб с угля на нефть. Одновременно власти страны всерьёз рассматривали введение талонов на бензин.

Точка невозврата

Отметим, что боевые действия в рамках войны Судного дня продолжались меньше трёх недель и завершились 25 октября 1973-го на фоне давления СССР и США. Между тем нефтяное эмбарго продолжало действовать ещё почти полгода и было отменено только в марте 1974-го после серии переговоров.

Впрочем, снятие ограничений так и не привело к возвращению нефтяных цен на докризисный уровень, а Вашингтон и его союзники ещё долгое время ощущали экономические последствия арабских санкций. Например, за счёт удорожания энергии и роста издержек технологическое развитие американских и японских производств откатилось к уровню первой половины 1960-х, писал американский экономист Дейл Йоргенсон.

«С 1973 по 1979 год динамика технического прогресса (в Японии и США. — RT) была отрицательной... Именно эти драматические изменения послужили причиной торможения экономического роста», — отмечал специалист.

Если в 1960-х объём японского ВВП ежегодно прибавлял в среднем по 10,4%, то уже в 1970-х этот показатель составлял лишь 4,5%. В то же время рост американской экономики замедлился с 4,7 до 3,2%, а стран ОЭСР — с 5,4 до 3,6%.

При этом на Ближнем Востоке наблюдалась обратная тенденция. Согласно доступным данным Всемирного банка, экономика Саудовской Аравии в 1969-м выросла на 6%, а начиная с 1970-го на протяжении десяти лет ежегодно увеличивалась в среднем на 16,5%.

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«На фоне кризиса экспортные доходы ближневосточных государств увеличились в четыре раза, а темпы экономического роста ощутимо ускорились. Развитые промышленные страны осознали свою зависимость от арабской нефти, в связи с чем стали наращивать собственную добычу и диверсифицировать закупки», — рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как отметил Мурад Салыгзаде, ряд западных стран решили заняться расширением своих стратегических запасов нефти, а многие стали развивать атомную энергетику. Кроме того, по словам Игоря Юшкова, началось активное изучение возобновляемых источников энергии, возникла проблема изменения климата, а также поменялся автомобильный рынок: появились машины с малым расходом топлива. В свою очередь, стартовавшее в США массовое субсидирование новых проектов по добыче со временем привело к сланцевой революции в стране, добавил эксперт.

«Нефтяной кризис 1973 года стал знаковым событием и для СССР. Когда советское руководство увидело, как нефть дорожает на мировых рынках, в стране стали активно разведывать новые месторождения, например в Западной Сибири», — добавил Игорь Юшков.

Буровая вышка на реке Иртыш в Тюменской области. 1973 год

РИА Новости

© А. Лидов

По данным британской компании BP, ещё в середине 1960-х Советский Союз производил примерно 4,9 млн баррелей нефти в год, что было почти вдвое меньше по сравнению с показателями США и всего Ближнего Востока. Впрочем, уже в 1970-х объёмы добычи энергосырья в СССР превысили 11 млн баррелей в сутки, а к середине 1980-х достигли 12,3 млн. В результате на тот момент страна стала крупнейшим производителем углеводородов в мире.

«Советскому Союзу тогда очень повезло, потому что как раз в период глобального энергетического кризиса завершалось строительство трубопровода «Дружба». С помощью этой магистрали СССР очень сильно увеличил поставки энергоресурсов в Европу, откуда уже через посредников сырьё перенаправлялось в другие западные государства. Впрочем, есть версия, что отчасти из-за этого и возникли кризисные 1990-е годы, поскольку страна всё меньше производила другой продукции и больше ориентировалась на лёгкие нефтяные деньги», — рассказал Мурад Садыгзаде.

Отголоски прошлого

Нефтяное эмбарго 1973-го продлилось всего полгода отчасти потому, что для арабских государств оно тоже стало вызовом, считает Игорь Юшков. Как пояснил специалист, помимо США, Европы и Японии, поставлять сырьё было практически некуда, поскольку в других регионах мира ещё не было такого высокого спроса на топливо.

«Поэтому сейчас Ближний Восток с осторожностью смотрит на вовлечение в новые конфликты с Западом. Если вновь вводить эмбарго, то придётся жёстко конкурировать на азиатском рынке и сильно снижать цены или останавливать добычу. Это чревато социальным напряжением и экономическими проблемами для самих арабских стран», — добавил Юшков.

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Кроме того, по словам аналитика, на сегодняшний день среди ближневосточных экспортёров нефти нет и той консолидации, что была 50 лет назад. В этой связи эксперт пока считает маловероятным повторение событий 1973-го даже в условиях нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.

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Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, а группы боевиков проникли на территорию еврейского государства.

Иерусалим, в свою очередь, инициировал контртеррористическую операцию под названием «Железные мечи» и нанёс ряд авиаударов по территории Палестины. При этом 8 октября в Израиле впервые с 1973 года был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны. На этом фоне с начала конфликта мировые цены на нефть уже подскочили более чем на 7%.

«Тем не менее повторения кризиса 1973 года пока не ожидается, поскольку тогда страны арабского мира действовали консолидированно, а сейчас ещё неясно, будет ли у них единая позиция и станут ли они вообще вмешиваться в конфликт. Тем не менее многие игроки рынка опасаются втягивания Ирана в боевые действия. На протяжении двух лет республика постоянно наращивала объёмы добычи и экспорта нефти, а если сейчас она ограничит или прекратит поставки, это приведёт к резкому скачку цен, поскольку в мире и так наблюдается дефицит сырья», — объяснил Игорь Юшков.