24 часа на выход: Израиль призвал более 1 млн палестинцев эвакуироваться на юг Газы

Израиль призвал проживающих в секторе Газа палестинцев эвакуироваться на юг анклава, предупредив о продолжении военных операций в регионе. При этом еврейское государство обвинило палестинское движение ХАМАС в использовании гражданских в качестве «живого щита». По данным ООН, призыв Израиля к эвакуации затрагивает более чем 1,1 млн человек, включая тех, кто укрывается в учреждениях Всемирной организации. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что это приведёт к разрушительным гуманитарным последствиям.

Израиль обратился к заявлением к сектору Газа с призывом эвакуироваться. При этом еврейское государство обвинило палестинское движение ХАМАС в использовании гражданских в качестве «живого щита».

«Террористы ХАМАС скрываются в городе Газа ― в туннелях, расположенных под домами и внутри зданий, в которых пребывает ни в чём не повинное гражданское население Газы. Мирные жители города Газа, ради собственной безопасности и безопасности ваших семей эвакуируйтесь на юг и дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также указывается, что израильские военные в ближайшие дни продолжат проведение военных операций в секторе Газа, но «приложат все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению».

При этом ЦАХАЛ добавили, что палестинцы смогут вернуться в Газу только после соответствующего объявления, разрешающего это сделать.

По данным СМИ, позиция Израиля свидетельствует о «неизбежной» наземной операции Израиля. По неподтверждённой информации, у границ сектора Газа замечено скопление израильских танков.

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При этом за прошедшую ночь израильская авиация нанесла удары по 750 военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, речь идёт о подземных туннелях, военных комплексах, резиденциях высокопоставленных членов движения, используемых в качестве военных командных центров, складах хранения оружия, комнатах связи.

К тому же несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях.

«Параллельно с этим военнослужащие спецподразделения Армии обороны Израиля нанесли удар по трём террористам, которые принимали участие в миномётных обстрелах израильской территории и в момент атаки находились в своём командном центре в городе Газа», — говорится в сообщении.

В ООН подтвердили, что Израиль предписал всему населению Газы к северу от Вади Газа перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов. Также приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, речь идёт о более 1,1 млн человек.

«ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ООН решительно призывают еврейское государство отменить это предписание, поскольку нынешняя трагическая ситуация может превратиться в катастрофу.

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам уже перевело свой оперативный центр и международный персонал на юг сектора Газа. Как следует из данных Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в секторе Газа более 423 тыс. человек стали беженцами с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

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9 октября израильские военные получили приказ полностью заблокировать сектор Газа. Как заявлял министр обороны Израиля Йоав Галант, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива». По словам министра энергетики еврейского государства Исраэля Каца, освобождение всех израильских заложников является условием возобновления поставок электроэнергии, воды и топлива в регион.

На фоне полной блокады сектора Газа у бывшего израильского премьера Нафтали Беннета спросили о судьбе новорождённых палестинских детей.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?... Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством — пожалуйста, но я не буду подавать воду и электричество моему врагу», — с раздражением заявил он в эфире телеканала Sky News.

Напомним, что утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По последним данным, на территории Израиля были убиты до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. ранены. Известно о четырёх погибших гражданах РФ.

В свою очередь, Израиль объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи», в ходе которой также наносились авиаудары по сектору Газа, в результате чего погибло более 1,4 тыс. человек, пострадали свыше 6,8 тыс. гражданских.