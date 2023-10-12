Виток эскалации: как развивается конфликт между Палестиной и Израилем

Освобождение всех израильских заложников является условием возобновления поставок электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. По данным СМИ, ХАМАС удерживает не менее 150 человек. При этом сообщается, что в результате израильских ударов был убит один из лидеров палестинского движения «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Помимо этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания виновны в новом витке палестино-израильского конфликта.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац предъявил ультиматум палестинскому движению ХАМАС.

«Гуманитарная помощь Газе? Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. Гуманитарное в обмен на гуманитарное. И пусть никто не учит нас морали», — написал он в соцсетях.

По данным СМИ, ХАМАС удерживает не менее 150 человек. При этом неизвестно, сколько из них являются гражданскими лицами.

9 октября израильские военные получили приказ полностью заблокировать сектор Газа. Как заявлял министр обороны Израиля Йоав Галант, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».

После этого замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук указывал, что Израиль, объявляя блокаду Газы, должен понимать, что несёт ответственность за её граждан в соответствии с международным правом.

«Обеспечение потребностей этих граждан (Газы. — RT) является моральным и юридическим обязательством Израиля. Мы не свободны и не можем свободно управлять нашими делами. Всё, что мы хотим, — это быть свободными. Всё, что мы хотим, — быть независимыми», — говорил он в эфире RT.

Также на russian.rt.com «Израиль несёт ответственность за граждан под его оккупацией»: Муса Абу Марзук — о блокаде сектора Газа

Наряду с этим министр обороны Израиля Йоав Галант выступил на брифинге с коллегами из стран НАТО, заявив, что на территорию страны утром 7 октября проникли тысячи бойцов из сектора Газа.

«Событие подобного рода не случалось с еврейским народом с 1945 года. Более 100 похищенных, более 1 тыс. убитых, более 3 тыс. пострадавших, более 5 тыс. выпущенных ракет, и счёт продолжает увеличиваться», — приводит его слова ТАСС.

Он также предупредил, что военный конфликт будет затяжным, а палестинское движение ХАМАС будет уничтожено.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате обстрела города Джабалии был убит один из лидеров палестинского движения «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Согласно последним данным, после израильских ударов по сектору Газа уже насчитывается порядка 1,3 тыс. погибших и более 6 тыс. пострадавших.

При этом в результате действий ХАМАС погибшими считаются свыше 1,3 тыс. израильтян.

Раненных в результате израильских ударов по сектору Газа привозят в местные больницы

Наряду с этим RT выяснил личность третьего россиянина, погибшего в Израиле. Это 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда.

«Хотел служить, причём говорил, что не хочет сидеть в штабах и кабинетах. Стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками», — заявила рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе.

Ранее RT рассказывал ещё о двух погибших в Израиле россиянах — 34-летнем Давиде Лысцове и 47-летнем Денисе Беленьком. По последним данным, погибли четверо граждан РФ, шесть пропали без вести.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что непропорциональное применение Израилем силы против сектора Газа лишено какого-либо морального обоснования. По его мнению, подобные постыдные методы могут привести еврейское государство в совершенно нежелательное для него место на мировой арене.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил методы, применяемые Израилем против Газы

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что США не могли не знать о готовящемся нападении со стороны ХАМАС, учитывая свою разведывательную мощь в регионе.

«Посмотрите, Соединённые Штаты Америки заявили, что они являются гарантами безопасности как Израиля, так и ситуации в регионе в целом. Они поставляют туда оружие, у них там есть военные базы, они контролируют всё информационное киберпространство в этом регионе. Как заявил ХАМАС, они готовили эту операцию целый год. Я хочу задать вопрос: могло ли быть так, что за целый год Соединённые Штаты не узнали об этой операции?» — сказала она на полях круглого стола в ТАСС «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

Захарова подчеркнула, что англосаксонский мир в лице США и Британии виновен в новой эскалации палестино-израильского конфликта.