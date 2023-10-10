ХАМАС: объявляя блокаду Газы, Израиль должен нести ответственность за граждан

Объявляя блокаду Газы, Израиль должен понимать, что несёт ответственность за её граждан в соответствии с международным правом, заявил в эфире RT замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Он отметил, что потребности сектора в электроэнергии, воде и топливе сильно зависят от еврейского государства.

«Обеспечение потребностей этих граждан (Газы. — RT) является моральным и юридическим обязательством Израиля. Мы не свободны и не можем свободно управлять нашими делами. Всё, что мы хотим, — это быть свободными. Всё, что мы хотим, — быть независимыми», — сказал Марзук.

Он добавил, что спусковым крючком нынешнего противостояния стала политика израильских властей.

Ранее армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.