Министры обороны стран НАТО призвали ХАМАС немедленно освободить заложников

Министры обороны стран Североатлантического альянса призвали палестинское движение ХАМАС немедленно освободить израильских заложников.

В совместном заявлении глав оборонных ведомств НАТО говорится, что союзники по Североатлантическому альянсу выразили солидарность с Израилем и считают, что он имеет право на «соразмерную защиту от актов террора».

«Они призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников и обеспечить максимально полную защиту гражданского населения», — заявили министры обороны стран НАТО.

Также отмечается, что ряд союзников по НАТО оказывают израильской стороне «практическую поддержку».

Ранее правительство Германии решило передать Израилю два боевых беспилотных летательных аппарата для защиты территории.