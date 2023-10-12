Минобороны Германии заявило об отправке Израилю двух беспилотников
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Такое заявление он сделал по приезде на министерскую встречу НАТО. По его словам, Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей, однако стороны будут обсуждать дальнейшие поставки.
«Мы предоставим два дрона по просьбе Израиля», — передаёт ТАСС слова министра.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной.