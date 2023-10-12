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Минобороны Германии заявило об отправке Израилю двух беспилотников

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Правительство Германии решило передать Израилю два боевых беспилотных летательных аппарата для защиты территории, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Минобороны Германии заявило об отправке Израилю двух беспилотников
  • Gettyimages.ru
  • © Sven Hoppe/picture alliance

Такое заявление он сделал по приезде на министерскую встречу НАТО. По его словам, Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей, однако стороны будут обсуждать дальнейшие поставки.

«Мы предоставим два дрона по просьбе Израиля», — передаёт ТАСС слова министра.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной.

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