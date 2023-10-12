Минобороны Германии заявило об отправке Израилю двух беспилотников

Правительство Германии решило передать Израилю два боевых беспилотных летательных аппарата для защиты территории, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Такое заявление он сделал по приезде на министерскую встречу НАТО. По его словам, Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей, однако стороны будут обсуждать дальнейшие поставки.

«Мы предоставим два дрона по просьбе Израиля», — передаёт ТАСС слова министра.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной.