Первым погибшим в ходе эскалации в Израиле россиянином оказался Денис Беленький
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Как сообщают «Известия», 47-летний мужчина переехал на Ближний Восток в 1992 году. Беленький работал в полиции Израиля и погиб при исполнении.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала сообщил о гибели ещё одного россиянина в Израиле в ходе эскалации конфликта.
Ещё четверо числятся пропавшими без вести.
В ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.