Первым погибшим в ходе эскалации в Израиле россиянином оказался Денис Беленький

Первым погибшим в ходе эскалации в Израиле россиянином оказался уроженец Балтийска Денис Беленький, у него было двойное гражданство.

Как сообщают «Известия», 47-летний мужчина переехал на Ближний Восток в 1992 году. Беленький работал в полиции Израиля и погиб при исполнении.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала сообщил о гибели ещё одного россиянина в Израиле в ходе эскалации конфликта.

Ещё четверо числятся пропавшими без вести.

В ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.