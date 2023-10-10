Ещё один россиянин погиб в ходе эскалации в Израиле

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала сообщил о гибели ещё одного россиянина в Израиле в ходе эскалации конфликта.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал он.

Ранее сообщалось, что один гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести.

В ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.

Пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова также сообщила, что у дипмиссии в Рамалле нет подтверждённой информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.