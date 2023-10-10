Ещё один россиянин погиб в ходе эскалации в Израиле
- Gettyimages.ru
«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал он.
Ранее сообщалось, что один гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести.
В ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.
Пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова также сообщила, что у дипмиссии в Рамалле нет подтверждённой информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.