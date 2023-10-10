В ХАМАС не подтвердили присутствия россиян среди заложников

В ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.

«Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве», — заявил РИА Новости представитель ХАМАС Хусам Бадран.

Ранее пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова сообщила, что у дипмиссии в Рамалле нет подтверждённой информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.

Известно, что один гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести.