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Сестра рассказала о погибшем при атаке ХАМАС на фестиваль уроженце Златоуста

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Уроженец Златоуста 34-летний Давид Лысцов погиб в результате нападения боевиков ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле. RT поговорил с сестрой погибшего, которая рассказала подробности произошедшего.

Давид репатриировался, когда ему было 14 лет.

По словам Ксении, когда на фестивале началась атака ХАМАС, то её брат вместе с коллегами пытался уехать.

«Ехали полчаса по какому-то полю. Пока не начали, видимо, стрелять по машинам. Когда он (Давид. — RT) понял, что на них надвигаются арабы с автоматами, он сказал парням, чтобы они быстро выходили, выбегали в лес куда-то, в кусты», — отметила она.

Ксения добавила, что Давида застрелили, когда он находился за рулём автомобиля. При этом его коллегам удалось выжить. 

Коллеги брата рассказали Ксении, что если бы не действия Давида, то они бы тоже погибли. 

Мужчину уже похоронили. У него остался ребёнок.

Ранее Адар, сестра девушки Сиры, которая пропала после нападения со стороны палестинского движения ХАМАС в районе фестиваля Nature Party на юге Израиля, рассказала Ruptly, что до сих пор не знает, жива ли её родственница.

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