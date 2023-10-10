Сестра пропавшей при атаке ХАМАС на фестиваль рассказала детали произошедшего
По словам Адар, в Израиле царит полный хаос.
«Я пыталась звонить в полицию, во все больницы, но никто не знает, сколько человек погибло, сколько было похищено», — объяснила она.
Девушка рассказала, что сестра перестала выходить на связь 8 октября. Утром Сира связалась с отцом и рассказала, что со стороны сектора Газа наносятся удары. Отец посоветовал ей уезжать оттуда, однако она побоялась и решила переждать.
«Одна её подруга получила ранение в ногу. В ХАМАС решили, что она мертва, и просто оставили её там. Она несколько часов притворялась мёртвой, пока её не спасли какие-то израильтяне. Сейчас она в больнице», — рассказала Адар.
Ранее сообщалось также, что гражданин Великобритании числится пропавшим без вести после нападения движения ХАМАС на Израиль.
Отмечалось, что в момент нападения ХАМАС он был на музыкальном фестивале вблизи границы с сектором Газа.