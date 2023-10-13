В Армии обороны Израиля заявили, что за ночь поразили 750 объектов ХАМАС
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Об этом сообщила пресс-служба армии.
«За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также их военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков», — говорится в заявлении.
Кроме того, израильская армия нанесла удары по зданиям арсеналов и пунктам связи ХАМАС.
В армии добавили, что израильские истребители атаковали 12 военных объектов ХАМАС в многоэтажных зданиях.
Ранее армия Израиля нанесла удар по пяти местам расположения боевиков ХАМАС.
Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви признал, что в день атаки палестинского движения ХАМАС израильская армия не смогла обеспечить безопасность страны.