В Армии обороны Израиля заявили, что за ночь поразили 750 объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля в течение ночи поразила 750 объектов палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщила пресс-служба армии.

«За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также их военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков», — говорится в заявлении.

Кроме того, израильская армия нанесла удары по зданиям арсеналов и пунктам связи ХАМАС.

В армии добавили, что израильские истребители атаковали 12 военных объектов ХАМАС в многоэтажных зданиях.

Ранее армия Израиля нанесла удар по пяти местам расположения боевиков ХАМАС.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви признал, что в день атаки палестинского движения ХАМАС израильская армия не смогла обеспечить безопасность страны.