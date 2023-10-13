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В Армии обороны Израиля заявили, что за ночь поразили 750 объектов ХАМАС

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Армия обороны Израиля в течение ночи поразила 750 объектов палестинского движения ХАМАС.
В Армии обороны Израиля заявили, что за ночь поразили 750 объектов ХАМАС
  • AP
  • © Hatem Moussa

Об этом сообщила пресс-служба армии.

«За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также их военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков», — говорится в заявлении.

Кроме того, израильская армия нанесла удары по зданиям арсеналов и пунктам связи ХАМАС.

В армии добавили, что израильские истребители атаковали 12 военных объектов ХАМАС в многоэтажных зданиях.

Ранее армия Израиля нанесла удар по пяти местам расположения боевиков ХАМАС.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви признал, что в день атаки палестинского движения ХАМАС израильская армия не смогла обеспечить безопасность страны.

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