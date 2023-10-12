Генштаб: ЦАХАЛ не справился с обеспечением безопасности в день атаки ХАМАС

Начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви признал, что в день атаки палестинского движения ХАМАС израильская армия не смогла обеспечить безопасность страны.

«ЦАХАЛ несёт ответственность за безопасность страны и её граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились», — цитирует его РИА Новости.

Халеви также пообещал демонтировать всю инфраструктуру и руководство ХАМАС.

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.

Замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль вряд ли скоро начнёт наземную операцию в секторе Газа.