Генштаб: ЦАХАЛ не справился с обеспечением безопасности в день атаки ХАМАС
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«ЦАХАЛ несёт ответственность за безопасность страны и её граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились», — цитирует его РИА Новости.
Халеви также пообещал демонтировать всю инфраструктуру и руководство ХАМАС.
8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.
Как писал портал Axios со ссылкой на источники, израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.
Замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль вряд ли скоро начнёт наземную операцию в секторе Газа.