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Axios: Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль должен ввести войска в сектор Газа

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом 8 октября заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.
Axios: Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль должен ввести войска в сектор Газа
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Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

«Нам нужно войти (в сектор Газа. — RT). Сейчас мы не можем вести переговоры», — сказал израильский премьер в ходе беседы.

Отмечается, что Нетаньяху придерживается мнения, что Израиль должен отвечать на атаку ХАМАС только силой.

По данным издания, Байден не пытался отговорить Нетаньяху от введения войск в сектор Газа.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что решение об осуществлении наземной операции в секторе Газа пока не принято.

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