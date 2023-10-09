Axios: Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль должен ввести войска в сектор Газа
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Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.
«Нам нужно войти (в сектор Газа. — RT). Сейчас мы не можем вести переговоры», — сказал израильский премьер в ходе беседы.
Отмечается, что Нетаньяху придерживается мнения, что Израиль должен отвечать на атаку ХАМАС только силой.
По данным издания, Байден не пытался отговорить Нетаньяху от введения войск в сектор Газа.
Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что решение об осуществлении наземной операции в секторе Газа пока не принято.