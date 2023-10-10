В ХАМАС усомнились, что Израиль скоро начнёт наземную операцию в Газе

Замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль вряд ли скоро начнёт наземную операцию в секторе Газа.

«Не думаю, что Израиль в скором времени начнёт наземную операцию против Газы», — сказал Марзук в эфире RT.

По его словам, в ходе наземной операции 2014 года израильтяне извлекли уроки, которые никогда не забудут.

Он добавил, что однажды ХАМАС уже разрушил миф об эффективности израильского оружия.

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.