Нетаньяху заявил о готовности к созданию правительства национального единства
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«Я призываю лидеров оппозиции немедленно создать правительство национального единства без предварительных условий», — сказал Нетаньяху в обращении к нации.
Он отметил, что похожее действие было предпринято перед Шестидневной войной в 1967 году.
8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.
Как писал портал Axios со ссылкой на источники, Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.