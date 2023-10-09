Нетаньяху заявил о готовности к созданию правительства национального единства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к созданию правительства национального единства без предварительных условий.

«Я призываю лидеров оппозиции немедленно создать правительство национального единства без предварительных условий», — сказал Нетаньяху в обращении к нации.

Он отметил, что похожее действие было предпринято перед Шестидневной войной в 1967 году.

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.