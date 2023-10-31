«Эта кампания потребует времени»: Нетаньяху заявил о переходе Израиля к третьему этапу военных действий в секторе Газа

Израиль поставил перед собой чёткую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, еврейское государство уже находится на третьем этапе военных действий, в рамках которого израильские военные расширили масштаб наземных операций в секторе Газа. Между тем, по последним данным, в анклаве погибли уже более 8 тыс. человек, половина из них женщины, дети и пожилые. На оккупированной палестинской территории разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба, констатировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В свою очередь, Владимир Путин заметил, что в постоянном хаосе на Ближнем Востоке заинтересованы Соединённые Штаты Америки.

Израиль находится на третьем этапе войны с палестинским движением ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, первый, блокирующий этап завершён, второй, подразумевающий удары с воздуха, продолжается всё время, а в рамках третьего Армия обороны Израиля расширила своё наземное вторжение в сектор Газа, добиваясь методичного прогресса.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой чёткую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС, — сказал он. — Эта кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побеждено, будет другая Газа».

Нетаньяху также обратился с предупреждением к генсеку шиитской организации «Хезболла» Хасану Насралле: «Вы совершите ошибку всей своей жизни, если решите в полной мере вмешаться в кампанию. Вы получите удар, который даже не можете себе представить».

«Гуманитарная катастрофа библейского масштаба»

Также канцелярия премьер-министра еврейского государства пригрозила прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если выяснится, что продукты питания и лекарства, предназначенные для гражданского населения, забирают представители ХАМАС.

На оккупированной палестинской территории — на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа — разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за 8 тыс., половина из которых дети, женщины и пожилые люди, под завалами находятся более 2 тыс. человек, половина из которых также дети. Более 21 тыс. человек ранены. Количество внутренне перемещённых лиц в Газе достигло 1,6 млн. Только в лагерях БАПОР находятся 640 тыс. палестинцев. На ЗБРИ более сотни погибших, 3 тыс. пострадавших», — сказал он, добавив, что эти жуткие цифры растут с каждым часом.

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Российский дипломат также обратился к делегации США, которые выступают против прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

«Где же ваше сочувствие к мирным жителям, которое вы так красноречиво выражаете на каждом заседании Совета по Украине? И это при том, что жизнь мирных граждан на Украине и близко не подвергается таким угрозам, как палестинцы в Газе. Или вы думаете только о тех, кто находится на Европейском континенте, а палестинские жизни никого в Вашингтоне не волнуют?» — спросил он.

«Им нужен постоянный хаос»

На деятельность Соединённых Штатов в контексте палестино-израильского конфликта и кризиса на Украине также обратил внимание Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ, правительства и с руководством силовых ведомств.

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По словам российского лидера, правящие элиты США и их сателлиты стоят за многочисленными конфликтами в мире. Именно они направляют в зоны военных действий финансовые средства и оружие, разжигая ненависть.

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«Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, готовы внести реальный вклад в урегулирование кризиса, а не паразитировать на нём», — сказал он, отметив, что в российском подходе к ситуации, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна.

Президент РФ подчеркнул, что позиция Москвы в вопросе разрешения палестино-израильского конфликта не меняется из года в год: «Ключ к решению конфликта — в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства».

Владимир Путин также высказался о беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые произошли 29 октября.

«Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почёта уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера, знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времён Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России», — сказал президент РФ.

Глава государства также усомнился, знают ли о происходящем в руководстве Соединённых Штатов. По его мнению, «тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля» стоит провести расследование с целью узнать, чем занимаются их спецслужбы в Киеве.

«Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно», — подчеркнул Путин.