Guardian: американские корпорации надеются на прибыль на фоне конфликта в Газе

Обозреватель The Guardian Илай Клифтон выразил предположение, что американские корпорации рассчитывают на взрывной рост прибыли на фоне палестино-израильского конфликта.

Так, по его словам, американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank «возлагают большие надежды» на рост авиакосмической и оружейной отраслей.

Кроме того, по словам журналиста, гендиректор TD Cowen Кай фон Румор заявил, что ХАМАС создал дополнительный спрос и у компании есть запрос на $106 млрд.

«Это бездушие и чёрствость — буднично обсуждать финансовые выгоды от далёкого вооружённого конфликта», — сказал Клифтон.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что США стоит прекратить финансирование Украины и Израиля.