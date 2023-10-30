«Сыграли ключевую роль»: МИД России заявил о причастности киевского режима к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Преступный киевский режим сыграл ключевую роль в реализации деструктивной акции, которая произошла вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы, заявила официальный представитель МИД России. На это, в частности, указывает оперативность заявлений Владимира Зеленского и информационная диверсия со стороны украинских спецслужб. По её словам, активизация диверсионно-подрывной работы связана с желанием дестабилизировать ситуацию в РФ на фоне угасающего внимания международного сообщества к кризису вокруг Украины.

События в махачкалинском аэропорту стали следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что эту провокацию предприняли те, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов. Оперативность заявлений и публикаций Владимира Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер», — отметила Захарова.

Она также назвала показательным моментом тот факт, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Ильёй Пономарёвым, ранее неоднократно вызывающе заявлявшем о желании нанести ущерб Российской Федерации.

По её словам, активизация диверсионно-подрывной работы со стороны украинских спецслужб связана с желанием киевского режима дестабилизировать ситуацию в РФ на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины.

«Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, чёткие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России», — подчеркнула официальный представитель МИД.

МИД России заявил о причастности киевского режима к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что произошедшие события стали во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие.

По его словам, Владимир Путин получал подробные доклады о ситуации от ФСБ, Росгвардии, главы Дагестана Сергея Меликова. При этом сегодня примерно в 19:00 мск ожидается большое представительное совещание, на котором будут обсуждаться попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

«Состоится подробный разговор», — констатировал официальный представитель Кремля.

Беспорядки в Уйташе

Вечером 29 октября на территории международного аэропорта Махачкала имени Амет-Хана Султана группа лиц спровоцировала массовые беспорядки, в ходе которых пострадали девять сотрудников полиции.

Позднее в различных Telegram-каналах распространилась информация о гибели одного из полицейских. Эти данные опровергли в Минздраве Дагестана. «Все пострадавшие живы», — заявила в разговоре с РИА Новости руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них были задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались Telegram-каналом «Утро Дагестан», который «регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами».

RT выяснил, что администратора канала, призвавшего к акции в аэропорту Махачкалы, зовут Анвар, он живёт в Махачкале и получил за свою акцию 30 тыс. рублей в крипте. Он призывает «деоккупировать» Дагестан и связан с проукраинскими деятелями через бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* — иноагента, обвиняемого в распространении фейков о действиях ВС РФ и участии в нежелательной организации.

В настоящее время Пономарёв пытается откреститься от связи с каналом, публично заявляя, что не имеет к нему отношения. Но на вопрос корреспондента RT он подтвердил, что «Утро Дагестан» создавался на его деньги.

С 14:00 мск аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе, возобновив приём и отправку воздушных судов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.