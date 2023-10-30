Песков: события в аэропорту Махачкалы — во многом результат вмешательства извне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, недоброжелатели на фоне кадров, показывающих ужасы происходящего в секторе Газа, могут очень легко злоупотреблять ситуацией и провоцировать людей.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент России Владимир Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы спланированной извне провокацией.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины.