Глава Северной Осетии: ситуация в аэропорту Дагестана — провокация извне

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал происходящее в аэропорту Махачкалы спланированной извне провокацией.

По его словам, всплеск ксенофобии подогревается представителями, которые находятся за пределами России. Он подчеркнул, что понимает чувства мусульман, которые «хотят выразить поддержку Палестине».

«Но поддержка — это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к людям какой бы то ни было национальности! Это совершенно разные вещи!» — написал Меняйло.

Также он подчеркнул, что не стоит верить призывам к протестам и недостоверной информации.

Ранее в ГУ МВД России по СКФО заявили, что в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело.