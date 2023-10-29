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Глава Северной Осетии: ситуация в аэропорту Дагестана — провокация извне

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал происходящее в аэропорту Махачкалы спланированной извне провокацией.

По его словам, всплеск ксенофобии подогревается представителями, которые находятся за пределами России. Он подчеркнул, что понимает чувства мусульман, которые «хотят выразить поддержку Палестине».

«Но поддержка — это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к людям какой бы то ни было национальности! Это совершенно разные вещи!» — написал Меняйло.

Также он подчеркнул, что не стоит верить призывам к протестам и недостоверной информации.

Ранее в ГУ МВД России по СКФО заявили, что в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело.

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