Глава Северной Осетии: ситуация в аэропорту Дагестана — провокация извне
По его словам, всплеск ксенофобии подогревается представителями, которые находятся за пределами России. Он подчеркнул, что понимает чувства мусульман, которые «хотят выразить поддержку Палестине».
«Но поддержка — это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к людям какой бы то ни было национальности! Это совершенно разные вещи!» — написал Меняйло.
Также он подчеркнул, что не стоит верить призывам к протестам и недостоверной информации.
Ранее в ГУ МВД России по СКФО заявили, что в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело.