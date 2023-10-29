В связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело
МВД: личности всех участников беспорядков в Махачкале будут установлены
Об этом сообщает ГУ МВД России по СКФО.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК России», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.
Ранее аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.
Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.