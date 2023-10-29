Самолёты, которые должны были сесть в Махачкале, направили на другие аэродромы

Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

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Об этом сообщает Росавиация. «Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении. Аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.