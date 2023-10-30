Песков: Путин со вчера получает подробные доклады о ситуации в Дагестане

Российский президент Владимир Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, доклады президенту поступают в том числе от Федеральной службы безопасности, Росгвардии, а также от главы Дагестана Сергея Меликова.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.

Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.