Песков: Путин со вчера получает подробные доклады о ситуации в Дагестане
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, доклады президенту поступают в том числе от Федеральной службы безопасности, Росгвардии, а также от главы Дагестана Сергея Меликова.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.
Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.