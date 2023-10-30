Глава Дагестана: беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины
«Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», — цитирует его РИА Новости.
Меликов назвал предательством произошедшее в аэропорту Махачкалы, отметив, что поддержку участникам беспорядков оказывали, вероятнее всего, и те, кому социально-экономические преобразования в регионе не выгодны.
«Вчерашняя акция — это нож в спину нашим военнослужащим... Они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», — добавил глава региона.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.
В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских.