Глава Дагестана: беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», — цитирует его РИА Новости.

Меликов назвал предательством произошедшее в аэропорту Махачкалы, отметив, что поддержку участникам беспорядков оказывали, вероятнее всего, и те, кому социально-экономические преобразования в регионе не выгодны.

«Вчерашняя акция — это нож в спину нашим военнослужащим... Они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», — добавил глава региона.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских.