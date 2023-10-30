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В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в беспорядках

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В больницах Дагестана лечение проходят пятеро пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщили в Минздраве республики.
В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в беспорядках
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Двое из них в тяжёлом состоянии вследствие черепно-мозговых травм. Среди раненых большинство — сотрудники полиции», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 18 пострадавшим с лёгкими травмами медики оказали помощь амбулаторно.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.

Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.

Российский президент Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.

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