В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в беспорядках
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«Двое из них в тяжёлом состоянии вследствие черепно-мозговых травм. Среди раненых большинство — сотрудники полиции», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, 18 пострадавшим с лёгкими травмами медики оказали помощь амбулаторно.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.
Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.
Российский президент Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.